انطلاق معسكرات سفراء برنامج مشواري بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ معسكرات برنامج سفراء "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية، الذي ينفذ وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسف" للنشء وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10-14 عاماً، بمركز شباب كنيسة الصرادوسي، بمشاركة 120متدرباً من النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل، وأن فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش العمل التي تؤسس لديهم المهارات الشخصية، "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة"، قام بتنفيذ المعسكر التدريب سفير ياسر رمضان، وإسراء ريحان، وشارة زبادى ، وأسماء شمس الدين.

تقام تدريبات النشء في المرحلة العمرية 10-14 عاماً، من أعضاء مراكز شباب المحافظة، بإشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، إشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، عمرو العتراوي منسق الوزارة.

IMG-20230919-WA0055