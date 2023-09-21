أخبار التكنولوجيا|لأول مرة.. طعم جديد بالذكاء الاصطناعي.. أندرويد 14 يصل لهذه الهواتف من Oppo

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة كوكاكولا Coca-Cola أحدث نكهة لها وهي نكهة Y3000، والتي تبدو مستقبلية إلى حد ما. يبدو وكأنه اسم روبوت، أليس كذلك؟ حسنًا، بالطبع - تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أطلقت آبل الأمريكية أحدث سلسلة هواتف لها وهي آيفون 15 من خلال 4 إصدارات، ومن بين أميز إصدارات السلسلة يأتى iphone 15 بسعر ومواصفات مغرية تجعله خياراً مميزاً، وفى نفس الوقت يزاحمه فى قائمة الخيارات شقيقه السابق iphone 14.

تم تسريب معلومات حول هواتف Galaxy A05 و Galaxy A05s، والتي من المتوقع أن تكونا أحدث هواتف رخيصة الثمن من سامسونج. وقد ظهرت المعلومات والتصاميم الخاصة بهاتين الهواتف على مواقع التصديق المختلفة مؤخرًا.

تزداد أسعار الهواتف الذكية يومًا بعد يوم. في هذه الأيام، نرى الشركات تطلب بسهولة 1000 دولار وأكثر عن طرازاتها الرئيسية. للأسف، تؤدي الأسعار المرتفعة أيضًا إلى زيادة تكاليف الإصلاح.

أندرويد 14 يصل لهذه الهواتف من Oppo

تعتبر شركة أوبو أول شركة تصنيع هواتف بخلاف جوجل تبدأ برنامج بيتا العام لنظام أندرويد 14 في أغسطس. منذ ذلك الحين، تقوم أوبو بإضافة أجهزة جديدة لنظام أندرويد 14 كل أسبوعين تقريبًا.

بسعر 2400 جنيه.. أحدث تابلت لطلبة المدارس والجامعات

أطلقت Teclast جهاز التابلت P85T بمواصفات جيدة وسعر مناسب. يأتي بشاشة بحجم 8 بوصات مدعومة ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ومعالج Allwinner A523. يأتي الجهاز P85T بعد أن قدمت Teclast أجهزة التابلت M50 Pro و T40 Air في أغسطس فيما يلي المواصفات المفصلة للجهاز الجديد.

يُعد الواي فاي (Wi-Fi) جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث يمكننا الاتصال بالإنترنت والاستفادة من الخدمات والتطبيقات المتنوعة. ومع ذلك، ينبغي علينا أن نكون حذرين للتأكد من أن شبكة الواي فاي الخاصة بنا آمنة وغير مخترقة. في هذا التقرير الصحفي، سنستعرض بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للتحقق من عدم اختراق شبكة الواي فاي الخاصة بك.