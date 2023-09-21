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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حدث استفزازي لحرق القرآن.. إجراء عاجل من شرطة السويد

حرق القرآن
حرق القرآن

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة شبان متهمين بالمشاركة في أعمال شغب بعد حدث استفزازي لحرق القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية.

وحسب وكالة “تاس” للأنباء، قالت الشرطة السويدية: ”في صباح يوم الخميس، تم اعتقال ثلاثة شبان تقل أعمارهم عن 15 عاما واتهموا للاشتباه في تقويض إنفاذ القانون بشكل صارخ بعد أعمال شغب عنيفة في مالمو في 3 سبتمبر”.

وأشارت إلى أن “أحد المحتجزين مشتبه به في إضرام النار عمدا”.

وظهرت تقارير عن أعمال شغب في 4 سبتمبر، حيث حاول الحشد إيقاف مسيرة استفزازية لحرق القرآن الكريم، بقيادة الناشط المناهض للإسلام سالفان موميكا.

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وتم رشق ضباط الشرطة بالحجارة، وأضرمت النار في عشرات السيارات.

الشرطة السويدية السويد حرق القران القران الكريم

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