بكاء رئيس القاهرة الدولي للمونودراما تأثرا بتكريم مصطفى سليم

بكى الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما عند إعلان تكريم الراحل الدكتور مصطفى سليم بالدورة السادسة من المهرجان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة.

الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها: ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، چورچيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .





وأعلن خلال المؤتمر عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب و العرب و المصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني