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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بينهم وصيف الدوري.. مفاجآت ثلاثي الأندية الصاعدة بالجولة الأولي| فوزين وتعادل

بلدية المحلة
بلدية المحلة

نجحت ال 3 أندية المتأهلة إلى منافسات بطولة الدوري المصري هذا الموسم في تجنب الهزيمة في الجولة الأولى وتقديم مردود قوي أمام كبار الأندية.

 

ونجح فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرؤوف في احتلال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية. 

 

وشهدت الجولة الأولي التي انتهت مساء أمس الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز فوز  فرق زد وبلدية المحلة وتعادل الجونة ايجابيا. 

صدى البلد يرصد نتائج الأندية الصاعدة الي منافسات بطولة الدوري الممتاز فى الجولة الأولي.

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زد يحقق مفاجأة في الدوري

حقق فريق زد الفوز أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز  علي استاد القاهرة الدولي.

وأحرز مصطفى سعد ميسي نجم زد الهدف الوحيد في المباراة بعدما تلقى تمريرة بالخطأ من حارس الدراويش أحمد عادل عبد المنعم.
وحصل فريق الإسماعيلي على ضربة جزاء ولكن علي لطفي حارس زد تصدى لتسديدة عبد الرحمن مجدي بنجاح، ومنع الدراويش من التعادل.

وحصد فريق زد أول 3 نقاط في مسابقة الدوري الممتاز، بينما تكبد فريق الإسماعيلي الهزيمة الأولى خلال الموسم الأول تحت قيادة إيهاب جلال.

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بلدية المحلة وصيف الدوري 

فاز فريق بلدية المحلة على المقاولون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب في دوري نايل.

وسجل عبد الرحمن سمانه هدف بلدية المحلة من علامة جزاء في الدقيقة 16.

وأحرز حسام أشرف الثاني بعد انفراد تام بمرمي أبو السعود في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة يقفز بلدية المحلة للوصافة خلف النادي الأهلي برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف.

ويعتبر أخر فوز لبلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز كان على حساب نظيره فريق المصري في موسمه الأخير بالدوري موسم 2007/2008 بنتيجة 1/0 بتاريخ 15/5/2008 
سجله حينها جمال جاد. 

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الجونة يقتنص نقطة أمام سموحة

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الجونة وسموحة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وكان حل الجونة ضيفًا ثقيلًا على نادي سمًوحة باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري.

أحرز فادي فريد هدف تقدم سموحة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عقب إرسال مصطفى البدري  تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها فادي فريد بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأهدر نادي سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد إهدار شريف رضا ركلة جزاء في منتصف المرمى وأمسك بها الحارس أحمد مسعود.

وأحرز أحمد بلحاج هدف تعادل الجونة في الوقت القاتل 90+4 من نقطة الجزاء بعد تسديدة للكرة على يمين الحارس الهاني سليمان.

الدوري بلدية المحلة المقاولون العرب الاسماعيلي ميسي

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