وفاة الفنان التشكيلي عز الدين نجيب بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان التشكيلي عز الدين نجيب، بعد صراع مع المرض، الذي كان يرقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على الفنان عز الدين نجيب فى صلاة الجمعة، بمسجد جمال الدين الأفغاني، في ميدان الجامع، بمصر الجديدة أمام قسم مصر الجديدة

عز الدين نجيب، يعد واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995.

وكان عضوا مؤسسا بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضوا مؤسسا وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).

وكانت قد وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حال علمها بحالة عز الدين نجيب، وجهت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه.