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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو .. بداية الخريف رسميا.. تراجع سعر البصل .. تأييد للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة : 

ومن ابرزها الآتي : 

 

600 جنيه انخفاض في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم

 

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في الأسعار، فبعد أن وصل سعر الجرام عيار 21 لـ مبلغ 2800 جنيه، سجل في أيام مبلغ 2300 و 2200 جنيه، و2100 جنيه، اليوم الجمعة 22-9-2023 سجل 2215 جنيها، أي أن هناك انخفاضات وضلت لـ 600 جنيه.

 

"الجمعيات الأهلية": السيسي أكثر رئيس انحاز للمجتمع المدني.. شاهد

 

قال الدكتور طلعت عبد القوي ، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ، إن جميع اعضاء الاتحاد ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية قادمة ، مشيرا إلى أنه أكثر رئيس كان منحازا للمجتمع المدني .

 

لكل محبي فصل الشتاء.. الصيف خلاص بيودع بدخول الخريف هذا الصباح

 

عرضت فضائية دي إم  سي بيانا بشأن توقعات هيئة  الأرصاد الجوية  عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء  في سبتمبر الجاري.

 

الغزل والنسيج: السيسي أول من أطلق إشارة البدء باعتبارنا مشروعا قوميا.. فيديو

 

قال عبد الفتاح ابراهيم ، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من أطلق إشارة البدء باعتبار الغزل والنسيج مشروع قومي لمصر باحتفال عيد العمال منذ أربعة أعوام.

 

حزب الشعب الديمقراطي: الرئيس السيسي حقق معجزات في التنمية.. فيديو

 

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الأرضية التي انطلق منها الحزب في تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة هي أرضية موضوعية، موضحا أن المواطن أصبح يرى بعينيه الإنجازات.

 

أسعار البصل والطماطم في الأسواق اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

 

شهدت أسعار الفاكهة والخضار  بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 22 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

 

بأثر رجعي.. موعد صرف العلاوة للموظفين وبشرى لأصحاب المعاشات

 

بشرى لأصحاب المعاشات.. كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل العلاوة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات.

 

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

أكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الفترة الأخيرة ظهرت سيدة أمريكية تتحدث عن انتشار بكتيريا من السمك البلطي، ونتج عنها بتر أطرف منها، موضحًا أن السمك البلطي واحد في جميع الدول.

 

 

سعر البصل هينزل.. شعبة الخضروات تعلن مفاجأة

 

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن وزارة الزراعة اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل لمدة ثلاث أشهر، موضحًا أن هذا القرار سينتج عنه انخفاض في الأسعار بالأسواق.

 

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