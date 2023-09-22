أخبار التوك شو .. بداية الخريف رسميا.. تراجع سعر البصل .. تأييد للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة :

ومن ابرزها الآتي :

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في الأسعار، فبعد أن وصل سعر الجرام عيار 21 لـ مبلغ 2800 جنيه، سجل في أيام مبلغ 2300 و 2200 جنيه، و2100 جنيه، اليوم الجمعة 22-9-2023 سجل 2215 جنيها، أي أن هناك انخفاضات وضلت لـ 600 جنيه.

قال الدكتور طلعت عبد القوي ، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ، إن جميع اعضاء الاتحاد ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية قادمة ، مشيرا إلى أنه أكثر رئيس كان منحازا للمجتمع المدني .

عرضت فضائية دي إم سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء في سبتمبر الجاري.

قال عبد الفتاح ابراهيم ، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من أطلق إشارة البدء باعتبار الغزل والنسيج مشروع قومي لمصر باحتفال عيد العمال منذ أربعة أعوام.

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الأرضية التي انطلق منها الحزب في تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة هي أرضية موضوعية، موضحا أن المواطن أصبح يرى بعينيه الإنجازات.

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 22 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

بشرى لأصحاب المعاشات.. كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل العلاوة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات.

أكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الفترة الأخيرة ظهرت سيدة أمريكية تتحدث عن انتشار بكتيريا من السمك البلطي، ونتج عنها بتر أطرف منها، موضحًا أن السمك البلطي واحد في جميع الدول.

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن وزارة الزراعة اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل لمدة ثلاث أشهر، موضحًا أن هذا القرار سينتج عنه انخفاض في الأسعار بالأسواق.