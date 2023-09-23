أخبار الفن.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي.. سر دفاع مروة صبرى عن حسام حبيب وهجوم على أسما شريف منير.. مكالمة عادل إمام ومحمد صلاح للفنان أكرم حسنى

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تصريحات أكرم حسنى ومروة صبرى، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها.

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتفوق على الجميع.. ورمضان فى المركز قبل الأخير

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، ، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

وانضم كلا من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي، و"ع الزيرو" لمحمد رمضان، إلى المنافسة، كما عرضت مؤخرا 3 أفلام أخرى، هي: “العميل صف، وش في وش ودولارات دولارات” وانضم إليهم فيلم “فوى فوى فوى”.

جهاز المشي تحول لشماعة.. أكرم حسني يكشف سبب فشله في إنقاص وزنه

كشف الفنان أكرم حسنى عن سبب زيادة وزنه والفشل فى انقاصه من خلال ممارسة الرياضة خاصة أنه استطاع فى فترة سابقة انقاص وزنه.

وقال أكرم حسنى فى لقاء ببرنامج الشرق للاعلامى معتز الدمرداش: حاولت انقص وزنى مرات عديدة من خلال ممارسة الرياضة ولكنى فشلت فى تحقيق ذلك وكنت أمارس الرياضة فى المنزل من خلال جهاز المشى والذى تحول مع الوقت إلى شماعة لتعليق الملابس.

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

رحل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما حيث نعاه عدد كبير من عائلته الفنية منهم المخرجة حنان راضى.

وتقدم اليوم صلاة الجنازة على المخرج منير راضي بعد صلاة الظهر.

تفاصيل خاصة.. مروة صبرى: حسام حبيب مظلوم مع شيرين ومش شبه بعض.. فيديو

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن سبب وقوفها مع حسام حبيب فى أزمته مع شيرين عبد الوهاب التى أثارت الرأى العام فى الفترة الأخيرة.

وقالت مروة صبرى فى ندوة صدى البلد: حسام حبيب مظلوم دائما وأبدا مع شيرين عبد الوهاب وانا على علم بتفاصيل وأمور لا يمكن الحديث عنها فى الفترة الحالية تؤكد أن حسام مظلوم.

جابت له الكلام.. مروة صبري تفتح النار على أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن سر هجومها على أسما شريف منير بعد ظهور الأخير بلوك جديد و حلاقة شعرها على الزيرو.

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

نشر الفنان محمد فهيم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها وفاة الفنان أحمد عصام أحد أبطال مسرحية “تشارلي شابلن”.

وقال محمد فهيم : إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفي أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي.

سر مكالمة عادل إمام ومحمد صلاح للفنان أكرم حسنى.. تفاصيل

كشف الفنان أكرم حسنى عن مكالمة محمد صلاح وعادل إمام له للإشادة بأعماله الفنية التى قدمها فى الفترة الأخيرة.

وقال أكرم حسنى فى لقاء ببرنامج ضيفى للإعلامي معتز الدمرداش المذاع على قناة الشرق : سعدت كثيرا بمكالمة الزعيم عادل إمام لى فى بدايتى عندما كنت أقدم شخصية أبو حفيظة وفوجئت بمكالمة عادل إمام لى ويحفزنى ويشيد بما أقدمه وكنت وقتها مريض شعرت بأنى بصحة جيدة بعد هذه المكالمة.

كسر ذراع والدة منة فضالى.. والفنانة تستغيث

نشرت منة فضالي صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تظهر والدتها مصابة فى ذراعها