عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشترِ فورًا .. مفاجأة فى أسعار الذهب | وعيار 21 غير متوقع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار  الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار على مستوى جميع الأعيرة.

سجل عيار 21 حوالي 2,210 جنيها للجرام بعد أن تخطى فى تعاملات الفترة الماضية 2800 جنيها.

وتعد  أسعار  الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى تحديد الوقت الأنسب للشراء.

txt

خسائر جديدة.. الذهب يواصل مسلسل الهبوط اليوم السبت 23-9-2023

txt

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية مهمة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وأيضا تهم المستثمرين نظرا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

 

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :- 


عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,526
عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315
عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,210
عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,894
عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473
عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263
الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550
الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,680
الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع  كبيرة نتيجة تراجع طفيف في ‏الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع استيعاب المستثمرين للموقف المتشدد من ‏بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

حيث ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1925.21 دولار للأوقية ‏وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏‏0.3% إلى 1945.60 دولار للأوقية.‏

txt

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

txt

29 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي

وتراجع الدولار من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، ‏مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد ‏سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.‏

وكان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه ألمح إلى ‏إمكانية رفعها مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.‏

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب آخر أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

خلال 48 ساعة .. إعصار مدمر يهدد بضرب الرأس الأخضر

كان على المسرح امبارح.. صدمة في الوسط الفني بعد وفاة فنان شاب

موضوعات متعلقة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21.. أخبار تهمك

عيار 18 يكسر حاجز 1800 جنيها .. أسعار الذهب اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

بعد تنبؤه بـ زلزال مدمر جديد .. البحوث الفلكية: الهولندي كاذب

إسرائيل تهنئ السعودية باليوم الوطني للمملكة

نائب رئيس جامعة الأزهر: لا طالب في كليات القمة غير مستفيد من العلوم

لافروف: لا نرفض اقتراحات الأمم المتحدة بشأن إحياء اتفاقية حبوب البحر الأسود

شعبة الخضروات: قرار وقف تصدير البصل لم يتم تنفيذه حتى الآن

بدء تصفيات اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالجامع الأزهر.. الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 مشروبات لنسف دهون الكرش | تعرف عليها

كيفية تجنّب الكلف والنمش خلال فترة الحمل

حلاوة المولد.. طريقة عمل البسيمة بمذاق شهي

علاج الصداع بالتدليك| حيل سهلة و بسيطة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ