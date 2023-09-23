اشترِ فورًا .. مفاجأة فى أسعار الذهب | وعيار 21 غير متوقع

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار على مستوى جميع الأعيرة.

سجل عيار 21 حوالي 2,210 جنيها للجرام بعد أن تخطى فى تعاملات الفترة الماضية 2800 جنيها.

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى تحديد الوقت الأنسب للشراء.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية مهمة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وأيضا تهم المستثمرين نظرا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-



عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,526

عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315

عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,210

عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,894

عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473

عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263

الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550

الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,680

الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع كبيرة نتيجة تراجع طفيف في ‏الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع استيعاب المستثمرين للموقف المتشدد من ‏بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

حيث ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1925.21 دولار للأوقية ‏وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏‏0.3% إلى 1945.60 دولار للأوقية.‏

وتراجع الدولار من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، ‏مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد ‏سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.‏

وكان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه ألمح إلى ‏إمكانية رفعها مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.‏