انتهاء أزمة البصل رسميا 1 أكتوبر.. وأسعار جديدة بداية من اليوم

يعد البصل من أهم السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المصريون في وجباتهم الغذائية اليومية، وتدخل في العديد من الصناعات، وارتفعت أسعار البصل خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر.

أسعار البصل

حظر تصدير البصل

وبدأت أزمة ارتفاع أسعار البصل في إبريل الماضي ليتخطى سعره الـ 45 جنيهًا، بالرغم من أن إبريل شهر حصاد البصل وبداية طرح المحصول في الأسواق.

وتوالت الأزمة وظلت أسعار البصل عند معدلات مرتفعة، حيث تباينت خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري أسعار البصل ما بين 22.5 إلى 27 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق، مما استدعى الحكومة للتدخل لكبح جماح الارتفاع في أسعار البصل والتصدي لعمليات المبالغة في الأسعار واحتكار هذه السلعة الغذائية الرئيسية.

وقررت وزارة الصناعة والتجارة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، لكن أعلنت مصلحة الجمارك بعدها بمنشور أصدرته حمل رقم (18) لسنة 2023، بتاريخ 22 سبتمبر بإلغاء العمل بمنشور رقم (16) بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة 3 أشهر.

ثم عادت وزارة التجارة والصناعة، لتعلن تأجيل تنفيذ قرار إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، إلى بداية أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال التعاقدات التصديرية للصادرات المصرية من البصل، خاصة مع اقتراب انتهاء موسم تصدير المحصول.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن قرار وقف تصدير البصل سيدخل حيز التنفيذ فور صدور قرار وزير التجارة، وفقًا للقانون، ومن المتوقع صدوره خلال أيام ليدخل حيز التنفيذ بداية من أول أكتوبر المقبل.

و أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة الخميس في بيان، أن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، وذكر المركز الإعلامي أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023، وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف المركز الإعلامي أنه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

وشهدت أسعار البصل في سوق الجملة، تراجعًا بنحو 5 آلاف جنيه للطن السبت 23 سبتمبر، ليسجل الطن نحو 15 إلى 20 ألف جنيه، حيث أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر البصل جملة تراجع بنحو 5 آلاف جنيه.

ووصل متوسط أسعار البصل في الأسواق من 19 جنيهًا للكيلو إلى 24 جنيهًا بحسب النوع، فيما تباينت أسعار البصل في أسواق الجملة والتجزئة داخل المحافظات، حيث تراوح سعر الكيلو بين 22 إلى 30 جنيهًا.

وأرجع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أسباب أزمة ارتفاع سعر البصل، إلى انخفاض المساحات المنزرعة، وتخوف المزارعين من انخفاض الأسعار العالمية، وقلة الإنتاجية بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى وجود أزمة عالمية فى إنتاج البصل.

أسعار البصل

أسعار البصل الجديدة

ووجه أبو صدام رسالة للمواطنين، قائلًا: "تحملوا الأزمة حتى نوفمبر المقبل، لحين جنى المحصول الجديد من النوع المقور".

وفي المنيا، كشفت التقارير الصادرة عن مديرية الزراعة والغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار البصل، بسبب انخفاض الكميات المعروضة، وإقبال المواطنين على الشراء، ليصل لـ35 جنيها للكيلو جرام داخل الأسواق.

وفي كفر الشيخ، حذر المحافظ اللواء جمال نور الدين، التجار، من التلاعب بالأسعار، مشددًا على مسؤولي التموين وحماية المستهلك، بضرورة متابعة الأسواق والضرب بيد من حديد كل من يتلاعب في أسعار كافة السلع الغذائية.

وفي الأقصر قال أبو الفتيان ضرغام، عضو نقابة الفلاحين، إن أسعار البصل ارتفعت بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب، موضحًا أن سعر كيلو البصل في الأسواق يتراوح من 25 إلى 30 جنيهًا حسب نوعه، وأن من أسباب زيادة الأسعار، ارتفاع سعر شتلات البصل التي يتم إعدادها للزراعة، إذ إن سعر قيراط شتلات البصل ارتفع من 3 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.

وفي القليوبية، أرجع المهندس حسين عودة، عضو الاتحاد التعاونى الزراعي، السبب في ارتفاع أسعار البصل هذا العام، إلى تراجع المساحة المنزرعة واتجاه معظم الفلاحين لزراعة القمح، إذ وصل سعر القنطار في بداية الموسم إلى 700 جنيه.

وتراوحت أسعار البصل في أسواق أسوان بين 20 و30 جنيهًا، فيما شهد سوق الجملة بـ6 أكتوبر، انخفاضًا نسبيًا فى سعر البصل، ليتراوح سعره من 18 إلى 22 جنيهًا، بينما بلغ في أسواق التجزئة 25 جنيهًا.

وكشفت البيانات الحديثة للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن زيادة صادرات البصل الطازج لتسجل 525 ألف طن، فيما بلغت قيمة صادرات الموسم التصديري الماضي نحو 178 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من الموسم التصديري من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023.

وأوضحت تقارير رسمية لوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار البصل "الكيلو بـ 30 جنيهًا للمستهلك"، يرجع لانخفاض المساحات المنزرعة وزيادة الصادرات المصرية من البصل، بالتزامن مع زيادة الطلب على الاستهلاك المحلى.

ومن جانبه قال المهندس محمد حسن الخبير الزراعي، إن سبب ارتفاع أسعار البصل حاليًا في الأسواق يرجع إلى زيادة الطلب عليه محليًا ودوليًا، وذلك في ظل تراجع الإنتاج العالمي بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف حسن في تصريحات لـ“صدى البلد”، أن أسعار البصل ستشهد خلال الفترة المقبلة تراجعًا فور وقف تصدير البصل بالإضافة إلى دخول المحصول الجديد إلى الأسواق مما سيكون له أثر كبير في زيادة المعروض، ونصح الخبير الزراعي المواطنين، بعدم الاقبال المتزايد على شراء البصل في الوقت الحالي، لأن الطب الزائد سيعمل على رفع الأسعار أكثر، مطمئناً المواطنين بأنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح العروة الجديدة وبالتالي ستنخفض الأسعار.