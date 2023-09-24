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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. وآخر مستجدات الذهب.. ومفاجأة بشأن أسعار البصل | موجز التوك شو

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

قبل ما تخرج من بيتك.. نصائح مهمة من الأرصاد عن طقس اليوم | تفاصيل
قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في جميع محافظات الجمهورية ، مع وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تصل لدرجتين عن الأسبوع الماضي .

600 جنيه|تحركات جديدة في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن
يبحث الكثير من المواطنين  عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ لكن هذه الفترة تشهد تحركات جديدة ، وبعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه،  سجل اليوم 1894 جنيها، بينما عيار 21 سجل 2210  جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ600 جنيه.

خبير اقتصادي: مصر أصبحت قبلة لجذب كافة الاستثمارات.. فيديو
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر على مدار الفترة الماضية ركزت على استغلال مواردها البشرية في تجهيز السوق وتحقيق أفضل استفادة من مواردها الطبيعية وتسليط الضوء عليها من أجل جذب الاستثمارات.

سبب رفع الأسعار وحقيقة إلغاء التصدير.. آخر مستجدات أزمة البصل
تتصدر أسعار الخضراوات وخصوصًا البصل محركات البحث نظرًا لاهتمام المواطنين بمعرفة آخر مستجدات الأسعار والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة للتعامل مع الأزمة، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرز ما جاء في هذا الصدد.

عميد كلية الآثار جامعة الأقصر يكشف تفاصيل جديدة عن معابد وادي السبوع
أكد الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الأثار جامعة الأقصر، أن "معابد وادي السبوع"، في أسوان من المعابد المصرية القديمة، مشيرا إلى أن بها إقبالا كبيرا من السياحة.

أستاذ بالقصر العيني: مصر كانت لديها رؤية وإرادة للسيطرة على فيروس سي
قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إن النجاح في القضاء على فيروس سي كان يحتاج إلى رؤية واضحة وتصميم وإرادة شاملة للسيطرة على هذا الأمر، لافتًا إلى أن مصر بصدد إعلانها بالمواصفات والمعايير العالمية خالية تمامًا من فيروس سي.

روشتة طبية لمرضى حساسية الصدر في الخريف.. أمجد الحداد يوضحها| فيديو
قدم الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية في فصل الخريف.

بدون أكل أو شرب.. رحالة مصري: تعرضت لأقوى أعاصير العالم في الفلبين
أكد  الرحالة المصري أحمد عصام، أنه كان لديه شغف منذ صغره بالجغرافيا والتاريخ، مشيرا إلى أنه كان لديه حب لرسم خريطة العالم، ما خلق لديه شغفا للسفر حول العالم.

مين ده؟ .. مفاجأة بشأن خلاف نوال الزغبي ومحمد رمضان
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" بعد الخلاف.. نوال الزغبي ومحمد رمضان أصدقاء من جديد".

 

احذر طرق النصب في التسوق الالكتروني | خبير يكشف
كشف المهندس أيسم صلاح الدين خبير تكنولوجيا المعلومات عن كيفية تجنب طرق النصب في عمليات التسويق الالكتروني .

الأرصاد طقس اليوم الذهب أسعار الذهب البصل

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