دراسة: الآباء أفضل من الأمهات في المذاكرة لـ الأبناء

أيام وتبدأ الدراسة وتبدأ رحلة الأمهات في السعي خلف الأبناء للمذاكرة والحفظ، بينما الآباء قد يكون من المغري الجلوس على الأريكة بدلاً من اللعب مع أطفالهم بعد يوم شاق في العمل أو حتى المشاركة في المذاكرة.

وأظهرت دراسة جديدة أن الآباء الذين يقضون وقتًا في القيام بأنشطة ممتعة وتفاعلية مع أبنائهم أو بناتهم يمنحونهم ميزة تعليمية في المدرسة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت بيانات من ما يقرب من 5000 أسرة أن القراءة وممارسة الألعاب والرسم وحتى الغناء للأطفال كلها ساعدت في تحسين أدائهم الأكاديمي.

وعلى الرغم من أن الأمهات يمكنهن أيضًا تعزيز مهارات أطفالهن الأكاديمية، إلا أن تأثيرهن بشكل عام أكبر على السلوكيات العاطفية والاجتماعية للأطفال الصغار.

فيما قال باحثون من جامعة ليدز إن الآباء يمكن أن يكون لهم تأثير فريد على نمو أطفالهم، لكنهم غالبًا ما يشعرون بأنهم أقل قدرة على القيام بذلك بسبب متطلبات وظيفتهم.

وقادت الدراسة الجديدة الدكتورة هيلين نورمان، زميلة البحث في كلية إدارة الأعمال بجامعة ليدز، وقالت: "لا تزال الأمهات يميلن إلى تولي دور مقدم الرعاية الأساسي، وبالتالي يميلن إلى القيام بمعظم رعاية الأطفال".

ولكن إذا شارك الآباء بنشاط في رعاية الأطفال أيضًا، فإن ذلك يزيد بشكل كبير من احتمال حصول الأطفال على درجات أفضل في المدرسة الابتدائية.

ولهذا السبب فإن تشجيع ودعم الآباء على مشاركة رعاية الأطفال مع الأم، منذ مرحلة مبكرة من حياة الطفل، أمر بالغ الأهمية،وتزعم الدراسة أن الآباء يجلبون شيئًا مختلفًا لنمو الطفل، حيث يميلون إلى التفاعل مع أطفالهم بطرق مختلفة عن الأمهات.

على سبيل المثال، من المرجح أن ينخرط الآباء في قدر أكبر من المشاركة والنشاط البدني، مما يساعد على تطوير سلوك المخاطرة وحل المشكلات لدى الأطفال.