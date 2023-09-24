أخبار الفن.. نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. ومشكلة لقاء سويدان وميدو عادل

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن لقاء سويدان و ووائل جسار:
بعد أزمة زوجها.. علا غانم: كأنى تعرضت لبركة طين ونضفت فستاني وكملت
قالت الفنانة علا غانم أنها لا تعتبر نفسها تعرضت لأزمات ، وأنها دائمًا تعمل على استكمال حياتها
نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام
استغاث الفنان وائل جسار، بعد نجاته وأسرته من الموت بسبب إطلاق الرصاص في حفل زفاف
شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم
ردت الفنانة لقاء سويدان على اخبار قيامها بصفع الفنان خبرا ميدو عادل خلال عرض مسرحية سيد درويش
يا عالم الزيف المزوق .. ميدو عادل يرد على لقاء سويدان بـ بيت شعر
رد الفنان ميدو عادل على لقاء سويدان بعد أن صفعته “بالقلم” فى ختام مسرحية سيد درويش على مسرح البالون
بدء عزاء المخرج منير راضي في الحامدية الشاذلية
بدء منذ قليل عزاء المخرج منير راضي ، والذي قام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية