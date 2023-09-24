أخبار الفن.. نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. ومشكلة لقاء سويدان وميدو عادل

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن لقاء سويدان و ووائل جسار:

قالت الفنانة علا غانم أنها لا تعتبر نفسها تعرضت لأزمات ، وأنها دائمًا تعمل على استكمال حياتها



استغاث الفنان وائل جسار، بعد نجاته وأسرته من الموت بسبب إطلاق الرصاص في حفل زفاف



ردت الفنانة لقاء سويدان على اخبار قيامها بصفع الفنان خبرا ميدو عادل خلال عرض مسرحية سيد درويش

رد الفنان ميدو عادل على لقاء سويدان بعد أن صفعته “بالقلم” فى ختام مسرحية سيد درويش على مسرح البالون

بدء منذ قليل عزاء المخرج منير راضي ، والذي قام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية