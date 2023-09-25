حدث ليلا|بيان عاجل بشأن تمزيق المصحف في لاهاي.. رد ناري من فاروق جعفر بعد أنباء انضمامه لقائمة حسن لبيب

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها مصرع وإصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي بالمنيا، فاروق جعفر يرد على أنباء طلبه الانضمام لقائمة حسن لبيب، وإيران تستولي على 70 ألف وثيقة إسرائيلية وتكشف سرا خطيرا، وبيان عاجل من مجلس التعاون الخليجي بشأن تمزيق المصحف في لاهاي.

لقي 8 اشخاص مصرعهما وأصيب 4 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو وسيارة نصف نقل لالطريق الصحراوى الشرقى القديم تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم.



شهدت الأسواق انفراجة في أسعار الطماطم ، بعدما وصل سعر الكيلو إلى 25 و 30 جنيها، ليبدأ من 8 جنيهات في سوق العبور للجملة.

أكد كابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق والمرشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب الرئيس أنه لم يطلب من منافسه المرشح حسن لبيب ان يكون ضمن قائمته قائلاً: لم يحدث اني طلبت أن أكون في قائمة حسن لبيب ومن يقول ذلك كاذب جداً ويعلم انه كاذب.

تفاقمت مديونية نادي الزمالك لصالح مصلحة الضرائب المصرية لتصل لنحو 1.2 مليار جنيه وفقا لبيانات رسمية صادرة عن المصلحة .

كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، عن ضربة قوية يتؤثر على هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي نتيجة لقرارات مجموعة بريكس الأخيرة، خاصة على مستوي التعامل بالعملات المحلية..

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران تمكنت من الوصول إلى جميع الأرشيفات القضائية الإسرائيلية والتي عددها 70 ألف صفحة، والتي تتضمن معلومات مهمة وحساسة.....

أعلن بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك للسيطرة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلق 42 قذيفة مختلفة الأعيرة....

أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأثنين، إقدام المتطرفين بتمزيق المصحف الشريف في لاهاي بـ هولندا أمام عدد من السفارات، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.