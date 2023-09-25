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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 نجوم .. الزمالك يفتقد أوراقًا رابحة فى مواجهة المقاولون الليلة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يواجه مساء اليوم الاثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، نظيره المقاولون العرب في ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

وتعادل فريق بيراميدز 2/2 أمام نادي الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن توج باللقب في موسمين متتاليين.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وستقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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غياب 8 نجوم عن لقاء الزمالك والمقاولون 

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 8 لاعبين فى مواجهة نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين.  

ويغيب كل من محمود علاء للإيقاف وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش للإصابة وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا لأسباب فنيه.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب 

 

ومن المتوقع أن يبدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتشكيل أمام نظيره المقاولون العرب على النحو التالي:  


حراسة المرمى : محمد صبحي. 
خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق. 
خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.
خط الهجوم : سيد عبد الله "نيمار" - سيف الجزيري - أحمد سيد "زيزو".
 

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عودة 3 نجوم إلى صفوف الزمالك 

 

يستعيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 3 نجوم بعد الغياب أمام بيراميدز للإيقاف والإصابة من أجل المشاركة في لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .


فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يستعيد أحمد سيد زيزو وحاتم سكر في مباراة المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


كما يعود محمد عواد لحراسة عرين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعد تعافيه من الإصابة وإراحة محمد صبحي الذى لم يظهر بمردود جيد في مباراتي أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب كأس الكونفدرالية.

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