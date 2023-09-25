عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقائدي السيارات.. تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود| تفاصيل

تجنب هذه الأخطاء
تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

بعد ارتفاع أسعار الوقود لجأ أغلب أصحاب السيارات الي العديد من الوسائل الفعالة من أجل الحد من استهلاك الوقود، وذلك من أجل تقليل النفقات ، وتوفير لو جزء بسيط من أموال الوقود ، من أجل إنفاقها على أشياء أخرى بالسيارة .

 تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية | صور

حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4 | لهذا السبب

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من المحاذير يجب تجنبها لتقليل استهلاك الوقود :


1- فتح زجاج السيارة

 تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

عند فتح زجاج السيارة فذلك يزيد من مقاومة السيارة للهواء ، وبالتالي تستهلك السيارة لترات اكثر من الوقود لتزويد السيارة القوة اللازمة للحركة .

2- الطرق الغير ممهدة

 تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

عند السير على الطرق غير الممهدة يزيد ذلك من استهلاك الوقود بالسيارة، علي عكس تحرك السيارة علي طرق ممهدة ، لان السيارة علي الطرق الغير ممهدة تحتاج الي مقاومة اكبر للتحرك .

3- التحرك لفترة قصيرة

 تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

التحرك بالسيارة وسط المدن يقلل من العمر الافتراضي للمحرك ، بالإضافة الي أن تحرك السيارة علي الطرق المتكدسة يحتاج الي مزيد من الوقود .

4- حمولة السيارة

 تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

الحمولة الزائد بالسيارة تحتاج الي مزيد من الوقود،  بالتالي يجب تفريغ السيارة من أي حمولة زائدة حتي لا تقوم بزيادة استهلاكها للوقود .

5- التوقف بالسيارة 

 تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

يجب علي مالكي السيارات أن يقوموا بتجنب الطرق المزدحمة التي يتم فيها تكرار التوقف ، لان كثرة التوقف والحركة تزيد من استهلاك الوقود .

فتح زجاج السيارة الطرق الغير ممهدة استهلاك الوقود التحرك لفترة قصيرة حمولة السيارة التوقف بالسيارة أصحاب السيارات وسط المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

موضوعات متعلقة

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية | صور

سعر سيارة راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بعد تعرضه لحادث| فيديو

بـ 900 ألف جنيه.. اشتري فيات 500 موديل 2023

للبنات.. دايهاتسو هاتشباك أوتوماتيك بـ100ألف جنيه

بورصة المحافظات | أسعار أوبل و تيجو 7 و اكينوكس بـ أسوان

أسعار طرازات سيتروين 2024 المتواجدة بمصر | صور

فورد تطرح لوحات ترخيص رقمية| ما القصة

أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

ترشيحاتنا

بث مباشر.. إعلان الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تدعو المصريين للاقتراع.. تفاصيل

بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

الانتخابات الرئاسية 2024.. انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية بالنشيد الوطنى.. بث مباشر

الانتخابات الرئاسية 2024.. انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية بالنشيد الوطنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. رانيا منصور تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

السن المناسب لتطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا.. تعرف عليه

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ