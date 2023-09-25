لقائدي السيارات.. تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود| تفاصيل

بعد ارتفاع أسعار الوقود لجأ أغلب أصحاب السيارات الي العديد من الوسائل الفعالة من أجل الحد من استهلاك الوقود، وذلك من أجل تقليل النفقات ، وتوفير لو جزء بسيط من أموال الوقود ، من أجل إنفاقها على أشياء أخرى بالسيارة .

تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من المحاذير يجب تجنبها لتقليل استهلاك الوقود :



1- فتح زجاج السيارة

تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

عند فتح زجاج السيارة فذلك يزيد من مقاومة السيارة للهواء ، وبالتالي تستهلك السيارة لترات اكثر من الوقود لتزويد السيارة القوة اللازمة للحركة .

2- الطرق الغير ممهدة

تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

عند السير على الطرق غير الممهدة يزيد ذلك من استهلاك الوقود بالسيارة، علي عكس تحرك السيارة علي طرق ممهدة ، لان السيارة علي الطرق الغير ممهدة تحتاج الي مقاومة اكبر للتحرك .

3- التحرك لفترة قصيرة

تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

التحرك بالسيارة وسط المدن يقلل من العمر الافتراضي للمحرك ، بالإضافة الي أن تحرك السيارة علي الطرق المتكدسة يحتاج الي مزيد من الوقود .

4- حمولة السيارة

تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

الحمولة الزائد بالسيارة تحتاج الي مزيد من الوقود، بالتالي يجب تفريغ السيارة من أي حمولة زائدة حتي لا تقوم بزيادة استهلاكها للوقود .

5- التوقف بالسيارة

تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

يجب علي مالكي السيارات أن يقوموا بتجنب الطرق المزدحمة التي يتم فيها تكرار التوقف ، لان كثرة التوقف والحركة تزيد من استهلاك الوقود .