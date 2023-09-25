لقائدي السيارات.. تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود| تفاصيل

بعد ارتفاع أسعار الوقود لجأ أغلب أصحاب السيارات الي العديد من الوسائل الفعالة من أجل الحد من استهلاك الوقود، وذلك من أجل تقليل النفقات ، وتوفير لو جزء بسيط من أموال الوقود ، من أجل إنفاقها على أشياء أخرى بالسيارة .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من المحاذير يجب تجنبها لتقليل استهلاك الوقود :
1- فتح زجاج السيارة
عند فتح زجاج السيارة فذلك يزيد من مقاومة السيارة للهواء ، وبالتالي تستهلك السيارة لترات اكثر من الوقود لتزويد السيارة القوة اللازمة للحركة .
2- الطرق الغير ممهدة
عند السير على الطرق غير الممهدة يزيد ذلك من استهلاك الوقود بالسيارة، علي عكس تحرك السيارة علي طرق ممهدة ، لان السيارة علي الطرق الغير ممهدة تحتاج الي مقاومة اكبر للتحرك .
3- التحرك لفترة قصيرة
التحرك بالسيارة وسط المدن يقلل من العمر الافتراضي للمحرك ، بالإضافة الي أن تحرك السيارة علي الطرق المتكدسة يحتاج الي مزيد من الوقود .
4- حمولة السيارة
الحمولة الزائد بالسيارة تحتاج الي مزيد من الوقود، بالتالي يجب تفريغ السيارة من أي حمولة زائدة حتي لا تقوم بزيادة استهلاكها للوقود .
5- التوقف بالسيارة
يجب علي مالكي السيارات أن يقوموا بتجنب الطرق المزدحمة التي يتم فيها تكرار التوقف ، لان كثرة التوقف والحركة تزيد من استهلاك الوقود .