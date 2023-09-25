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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مفاجآت في جعبة حسين لبيب| الزمالك راجع.. زيزو مش للبيع.. وتقسيط غرامة كهربا مرفوض

حسين لبيب
حسين لبيب

فجر حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك العديد من المفاجآت عبر ظهوره بأحد القنوات الفضائية حول نجوم القلعة البيضاء وملف التعاقدات.

وتطرق حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك إلي ملف العملية الانتخابية وعلاقته بمرتضى منصور الرئيس السابق للقلعة البيضاء. 
صدي البلد يسلط الضوء على أبرز ما جاء في لقاء حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك في برنامج الحكاية مع عمرو أديب… 

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سرقة كؤوس الزمالك

قال حسين لبيب مشاكل نادي الزمالك كبيرة وليست خافية على احد و نجحت مع نادي الزمالك من قبل في 6 شهور إدارة بالأرقام والبطولات.  
وتابع حسين لبيب: طول ما بتطعن في ضهرك فأنت ناجح وفي المقدمة وأنا ابن النادي ولم أكن بعيدا عن نادي الزمالك منذ عام 1968 حتى اعتزلت و منذ عام 1985 انا في العمل الإداري. 
 

وأضاف حسين لبيب: حصلت على وسامين رياضة وانا عضو عامل في نادي الزمالك منذ عام 2000 وسألت عن دولاب كؤوس نادي الزمالك الذي يحتوى على كؤوس من الفضة وكؤوس لها قيمتها التاريخية والرياضية وفوجئت بهم يقولوا لي أنها سرقت
واستطرد حسين لبيب: حتى الأمس يوجد ميكرفون في النادي خفي يتحدث للاعضاء في كل وقت ‼ ورئيس النادي السابق كان يمنع اي عضو من استقبال ضيوف إلا بموافقته الشخصية وإذا لم يكن رئيس نادي الزمالك موجود فلينتظر العضو .

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رسائل مرتضي منصور لمرشح الزمالك 

 وواصل حسين لبيب : النادي مديون زيه زي الأندية الأخرى وقالوا إن حسين لبيب في فترة ال 6 شهور التي ترأس فيها لجنة الزمالك المؤقتة كان السبب في وصول أرقام الضرائب إلى مليار و 400 مليون و هو رقم غير حقيقي تماما و كيف أكون السبب فيه وأثناء ذلك كان الزمالك موقوف القيد .

وزاد:  يوجد عقود للاعبين مبالغ فيها جدا وهذا سبب رئيسي والجزء الأكبر من الدين و عقود لاعبي الزمالك في مختلف اللعبات أعلى من عقود لاعبي الأهلي ‼

وأكمل حسين لبيب: كل ما اطالب به هو الشفافية و مرتضي منصور لازال يرسل لي رسائل ‼ و بناءا على الميزانية التي ستصدرها اللجنة الحالية برئاسة عماد البناني ستقام الانتخابات ونستطيع أن نعرف بالضبط كل الارقام وسنعقد انا و قائمتي برنامجنا للاربع سنوات القادمة بالكامل في مؤتمر صحفي يوم 10 أكتوبر و اتمنى من الجميع محاسبتنا على ما سنقول و نلتزم به
وسيكون هناك لجنة هندسية و إنشائية مع المهندس هشام نصر لتطوير وتجميل النادي والزمالكاوية المحترمين المحبين للنادي كتير وكلهم عاوزين يخدموا ويدفعوا للنادي.  

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تقسيط غرامة كهربا مرفوض

وعن غرامة فيفا قال:  فلوس كهربا سنأخذها كامله بدون تقسيط ولن نرضى باي شكل غير المبلغ بالكامل وعلاقة الأهلي بالزمالك يجب أن تكون على أكمل وجه لأنهم قطبي الكرة المصرية.  
وقال: لدينا فكر لشركة الكرة مختلف عن الموجود في مصر و سنصنع شراكات مع اكبر أندية أوروبا ولدينا آليات لفك حظر القيد عن الزمالك ونسعي به من الان و ليس مرتبط بنجاحي من عدمه ويجب تطوير قناة الزمالك بالشكل الذي يليق باسمهم الزمالك و لدينا تصور سينقل القناة نقلة نوعية .

وعن موقف أحمد سليمان قال : 
أشكر  أحمد سليمان على موقفه وتنازله عن المنصب من أجل مصلحة الكيان  واخترنا قائمتنا بعناية وحرصنا على ان تكون مجموعة متكامله مختلفة الخبرات كل واحد فيها يستطيع خدمة الزمالك بخبراته و إمكانياته
 لدينا أفكار جدية و حقيقية لحل مشاكل النادي المالية. 

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زيزو مش للبيع

واختتم حديثه قائلا: سندفع غرامة شيكابالا وجددنا لإمام عاشور قبل رحيله الي ميتلاند الدانماركي وعبد الله جمعه قبل بزوغ نجم إمام عاشور لأننا كنا نعمل بالعلم والدراسة وطبعا سنحافظ على زيزو وباقي الفريق وسنجلب الصفقات الجديدة لتدعيمه وادعوا الجمعية العمومية لانتخاب قائمتي الموحده لضمان نجاح المشروع بالكامل. 

الزمالك حسين لبيب مرتضى منصور كهربا الأهلى احمد سليمان شيكابالا زيزو امام عاشور

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