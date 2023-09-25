شاهد..قصوه على ارتفاع 25 قدما..شعر امرأة هندية يضعها في مأزق بدولاب الهواء

وثق مقطع فيديو مروع لحظات تشابك شعر امرأة هندية في سياج لعبة “عجلة فيريس” أو المعروفة بـ “دولاب الهواء” داخل منتزه ترفيهي في بلدة دواركا الهندية خلال كرنفال شيريشوار في ولاية جوجارات، شمال غرب الهند.

أثار ما حدث مع المرأة الهندية حالة من الهرج والمرج داخل المنتزه الترفيهي في الهند وذلك عندما بدأت في الصراخ الشديد إثر تشابك شعرها بلعبة الملاهي.

دولاب الهواء

ووفقا لمقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين، بدأ مجموعة من الرجال يتوازنون على الإطار المعدني للعبة “دولاب الهواء” في محاولة لمساعدة المرأة.

وبينما كانت المرأة تتألم على ارتفاع 25 قدما في الهواء، قام اثنان من الموظفين ورجل آخر بالصعود المحفوف بالمخاطر للوصول إليها وتحريرها.

ويبدو أنه لم يكن أمام هؤلاء الرجال لتحرير المرأة سوى قطع شعرها بسلاح معدني بينما يقف رجل آخر في المقصورة ممسكا برأس المرأة.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الحوادث المماثلة في المتنزهات الترفيهية في جميع أنحاء الهند، حيث دعا العديد من السكان المحليين الغاضبين إلى فرض لوائح صارمة للسلامة.

في عام 2016، فقدت تلميذة مصابة بصدمة نفسية شعرها بالكامل في حادث مروع على عجلة فيريس عندما كانت تحاول التقاط صورة شخصية بجانب لعبة “دولاب الهواء” قبل أن يتشابك شعرها أثناء الركوب خارج كلية في باروت، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد 40 ميلا شمال دلهي.