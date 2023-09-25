سعره خيالي وبه عيب خطير.. آيفون 15 يحدث ضجة كبيرة في مصر

حالة من الجدل الكبيرة المثارة في مصر بسبب آيفون 15 بعد طرحه في الأسواق خلال الأيام الماضية، وسط ترقب كبير من الجميع حول أسعاره في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير من بعض المصريين في اقتناء الهاتف الجديد، والذي يعد ماركة كبيرة في سوق الهواتف في الوقت الحالي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حديث كبير في الإعلام حول هاتف آيفون 15، إذ انفعل إعلامي على الهواء بسبب سعره الخيالي في الأسواق في مصر في الوقت الحالي، فضلا عن تقرير كشف عن وجود عيب خطير في الهاتف الجديد في الوقت الحالي، وإليكم التفاصيل:

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن هواتف آيفون الجديدة، وعلى رأسها هاتف آيفون 15 الجديد، والذي يعد هو حديث سوق الهواتف العالمية في الوقت الحالي، وسط ترقب واهتمام كبير من الجميع، إذ كشف التقرير عن وجود عيب خطير في هواتف آيفون خلال الفترة الأخيرة.

وقال التقرير، إن الـ 24 ساعة الماضية كانت شركة آبل بطلة العالم بعدما اجتمع المئات أمام متاجرها للحصول على هواتف آيفون الجديدة، ألا أن الشركة طالت انتقادات كبيرة بعد إطلاق هواتف آيفون الجديدة، ومنها هاتف آيفون 15، إذ اشتكى مستخدمون من تغيير لون مادة التيتانيوم المصنوع منها الهاتف عند لمسه، وذلك يحدث بشكل أساسي في منطقة الزوايا والأركان في الهاتف.

وأضاف التقرير، أن المدافعون عن آبل أوضحوا أن التغير ليس بسبب التلف أو الخدوش بل بسبب رد الفعل بين المعدن والمواد الكيميائية الموجودة في جلد الإنسان أو في العطور أو الشامبو وما إلى ذلك.

ومن جانبه قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة إنه حذر من اختلافات الألوان المحتملة، ألا أن شركة آبل حتى الآن لم تعلن عن حل نهائي، مشيرة إلى أنها مازالت تعمل على ذلك علما بأنه قد سبق وتعرضت هواتف آيفون إلى هذه المشكلة، وأنها ليست مشكلة جديدة.

واستكمل التقرير، أن بعض الخبراء نصحوا مستخدمي هاتف آيفون بنصيحة من أجل تقليل مشكلة تغير لون الإطار المعدني بتجنب حمل الهاتف أثناء ممارسة الرياضة، وتجنب استخدام العطور والشامبو.

سخر الإعلامي تامر أمين، من ارتفاع أسعار الهواتف في الوقت الحالي، خاصة بعد طرح أحد الهواتف بسعر 100 ألف جنيه في مصر في إشارة غير مباشرة "آيفون 15 برو ماكس" قائلا: "أنا أنام وأصحى ألاقي تليفون نازل بـ 100 ألف جنيه، الموبايلات بقول أسعارها عالية 20 و30 ألف جنيه، ألاقي تليفون بـ 100 ألف جنيه".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، أنه فوجئ حينما وجد ابنته تتحدث عن طرح هاتف جديد في مصر بسعر 100 الف جنيه، "يعني ايه السعر ده، الموبايل ده هيعمل ايه يعني عشان ادفع الرقم ده، ده تحويشة عمر عند أسر كتير دلوقتي".

وتابع تامر أمين: "زمان كنا بنقول للشاب شد حيلك واشتغل عشان تجيب مهر وشقة، دلوقتي أقوله اشتغل عشان تجيب موبايل، والمصيبة ألاقي طوابير عشان الناس تشتري، هي الفلوس واجعاكم أوي كده يا جماعة، هي الفشخرة واخداكم أوي كده".

واستكمل، أنه سئل ابنته عن سبب رفع السعر لهذا الرقم، ردت قالت له إن الفوارق بسيطة للغاية، "الموبايل مش عامل حاجات جديدة أو تكنولوجيا جديدة، بس الكاميرات عالية شوية، أصل الذاكرة زادت مش عارف كام، أدفع 100 ألف جنيه عشان شوية زيادات".

وواصل: "لو همسك الموبايل ده يوصلني الشغل معنديش مشكلة أجيبه، لكن أجيب تليفون عشان المنظرة والفشخرة، أضيع شقا عمري عشان أجيب التليفون ده".