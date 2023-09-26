تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

تفاصيل حالة الطقس الساعات القادمة

قدمت مذيعة “صدى البلد”، مريم كمال ، تغطية خاصة عن حالة الطقس مع بداية فصل الخريف و سبب ارتفاع درجات الحرارة .

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وتشهد حالة الطقس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة لسيطرة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي أدى بدوره إلى تسبب في استمرار الشعور بدرجة حرارة الطقس.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويصاحب هذا الارتفاع في درجات الحرارة، ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقي