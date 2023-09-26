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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بناء جيل.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت أولى فعاليات اللقاءات الحوارية للمؤتمر الوطني الثاني للنشء بمحافظة كفر الشيخ، بمركز شباب الرياض بمشاركة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز شباب "كفر الشيخ، الرياض، سيدي سالم، سيدي غازي" في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية مهارات النشء نحو بناء جيل من "قادة المجتمع المصري" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء بمختلف أنحاء المحافظة وتعزيز قدراتهم تمهيدا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهي تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية في المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع.

حاضر اللقاء الأول بمؤتمر النشء الثاني، الدكتور محمد أبو السعود أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، وتضمنت محاور اللقاء الحواري دعم قدرات النشء، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة، ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء، بالإضافة إلي تأهيلهم وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة والأهم تدريبهم على التفكير بصورة إيجابية.

اختتم اليوم الأول من المؤتمر باختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات وحضور المؤتمر القوى على المستوى القومي، انطلاق أولى فاعليات المؤتمر بكفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وحضور ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض، ومديري الإدارات الفرعية المشاركة.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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