ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الرمان؟

يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالمواد الغذائية وينتشر بكثرة بجميع دول العالم.



يتكون الرمان من جلدة خارجية وحبيبات مثل اللؤلؤ من الداخل والتي تمتاز بمذاقها اللذيذ وهو مفيد جداً لجسم الإنسان؛ وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة وغنية مثل البوتاسيوم والمنغنيز والفيتامينات بأنواعها والبروتينات والكربوهيدرات

كما يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والألياف والسكريات والزنك والحديد وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة، كما أنه يحمي خلايا البشرة ويعمل على إصلاح أنسجتها، وتستخدم قشور الرمان في العديد من الوصفات العلاجية والطب الشعبي منذ القدم عن طريق تجفيفها بواسطة أشعة الشمس.

ووفقا لموقع هيلثى تعرف على فوائد الرمّان لمرضى السكري:

1- يقلل من الإصابة بالأمراض المصاحبة لمرض السكري؛ مثل أمراض تصلب الشرايين، وبخاصة التاجية منها؛ عن طريق شرب عصيره.

2- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

3- يقي من متلازمة الإنسولين.

4- يكافح الإصابة بأمراض القلب.

و شحم الرمان هو المادة البيضاء التي تحيط بالحبات، والتي بينت الدراسات مدى أهميتها في الحفاظ على صحة المعدة وعلاج بعض أمراضها.

•الرمان غير ضار بالنسبة لمرضى السكري , لكن يشترط في ذلك التقيد بثلاثة شروط..

• أولاً , الأستهلاك المقنن المقرون بالابتعاد عن المواد الحلوة والسكرية

•ثانياً: أستهلاكه بشحمه, والسر في ذلك هو لأحتواء شحم الرمان على مادة تعمل على ضبط إفراز الأنسولين.

ثالثاً: أن يؤكل بين الوجبات وليس معها وبفترات متباعده عن بعضها مع مراعاة عدم الأكثار منه