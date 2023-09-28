مش هتصدق.. هذا ما يحدث لجسمك في حالة الإفراط في تناول حلوي المولد

بدون حلوى المولد لا يكتمل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عند الكثير من الاشخاص ، فتناول حلوى المولد من الاشياء المفضلة والضرورية للبعض ، ولكن الاسراف في تناولها يسبب الكثير من الاضرار والمخاطر علي صحة الانسان ، نرصد بعض هذه الاضرار وفقا لموقع foodnd.

أضرار الافراط في تناول حلوى المولد

- تؤدي السكريات الموجودة في حلوى المولد إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، خاصةً عند الإفراط فيها، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية المكونة من الدقيق الأبيض، والسكر.

- استهلاك حلوى المولد قد يضر الكلى والعينين والأوعية الدموية ،وتشوش في الرؤية،وتؤثر على البصر.



- تزيد فرص الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات التي تتغذى عليها البكتيريا الفموية ،عند الإفراط في تناول حلويات المولد.

- الإكثار من تناول السكريات يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات وحموضة المعدة وعسر الهضم، كما يقلل من امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الطعام، حيث يرتبط سوء هضم السكر بالإسهال.

- الإفراط في تناول الحلوى يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، وهو سبب وراء مرض السكري من النوع 2.

- حلوى المولد تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين كما يمكن.



- السكريات تتسبب في ارتفاع نسبتي الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.

- الإفراط في تناول حلويات المولد، تزداد فرص الإصابة بمتلازمة الكبد الدهني، الأمر الذي يزيد من خطر التعرض لتليف وفشل الكبد.