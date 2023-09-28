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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مخبز مخالف وتحرير 105 محاضر تموينية في حملات على الأسواق بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 105 محضرا تموينيًا متنوعاً خلال عدة حملات مفاجئة قامت بها مديرية التموين بأسيوط بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وبالتعاون مع الجهات الرقابية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري.

أكد أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة لضبط الاسعار والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار .
 

وأوضح محافظ أسيوط  ، ان المحافظة وضعت خطة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جوددة المنتجات المعروضة فضلا عن التوسع فى فتح معارض ومنافذ بيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين .


وفي هذا السياق شنت مديرية التموين بأسيوط عدة حملات برئاسة عصمت على مدير مديرية التموين بالمحافظة ، وبمشاركة رؤساء المراكز والاحياء ومباحث التموين وأسفرت عن تحرير 50 مخالفة تموينية وغلق مخبز مخالف لمدة شهر لانتاجه خبز ناقص الوزن  ، كما تم  تحرير محاضر جنح سلع منتهية الصلاحية  وكذا  بيع سجاير أزيد من السعر الرسمي وعدم الاعلان عن اسعار ، كما تم تحرير 55 مخالفة تموينية متنوعة خلال عدة حملات بقرى المحافظة وتم تحرير محاضر لها وتنوعت ما بين سكر ناقص الوزن وبدون فواتير وسجائر بدون فواتير وسجائر بأزيد من السعر وسلع غذائية مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجمدات بدون بيانات وعدم الاعلان عن الأسعار وغش تجاري ومحاضر بالمخابز عدم نظافة أدوات العجن وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومواصفات ونظافة .

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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