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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات الأهلي حتي نهاية 2023

مباراة الأهلي وسان
مباراة الأهلي وسان جورج

يلتقي مساء غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الأثيوبي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسحق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره سان جورح الإثيوبي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي تخطي نظيره سان جورج الإثيوبي غدا الجمعة في إياب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض مباريات نارية حتي نهاية العام الجاري في شتي البطولات المحلية والقارية والدولية. 

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صدى البلد يستعرض مباريات مرتقبة في انتظار فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حتى نهاية العام الحالي. 



يوم 29 سبتمبر
دورى أبطال أفريقيا يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في اياب دور ال 32
سان جورج الأثيوبي. 


يواجه فريق الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2022-23 نظيره فريق انبي يوم 4 أكتوبر القادم. 
 

يحل فريق الأهلي فى بطولة الدورى الممتاز ضيفا على نظيره الإسماعيلي يوم 8 أكتوبر القادم بالإسكندرية

يخوض فريق الأهلي فى ‏ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي مباراة هامة أمام سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر بتزانيا

ويستضيف النادي الأهلي فى إياب ربع نهائي الدورى الأفريقي نظيره سيمبا التنزاني 24 أكتوبر المقبل بالقاهرة
 

في بطولة الدورى الممتاز يواجه النادي الأهلي نظيره بلدية المحلة يوم 29 أكتوبر القادم بالقاهرة على أن يتم تأجيل اللقاء فى حال صعود المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائى لدورى السوبر الأفريقي
 

فى حال صعود النادي الأهلي لنصف نهائي الدورى الأفريقي ذهاب 29 أكتوبر المقبل خارج مصر 
فى حال صعود النادي الأهلي لنصف نهائي الدورى الأفريقي يخوض لقاء الإياب يوم 1 نوفمبر القادم في القاهرة.


يعود النادي الأهلي إلي خوض منافسات بطولة الدورى الممتاز أمام المقاولون العرب يوم 4 نوفمبر القادم بالقاهرة وتؤجل فى حال صعود الأهلي إلى الدور النهائي لدورى السوبر الأفريقي
 

فى حال صعود الأهلي لنهائي الدورى الأفريقي يخوض لقاء الذهاب يوم 5 نوفمبر المقبل خارج القاهرة

 
ويخوض النادي الأهلي إياب نهائي الدورى الأفريقي يوم 11 نوفمبر المقبل داخل مصر
 

من 6 إلى 11 نوفمبر القادم يخوض النادي الأهلي مؤجلاته فى حالة عدم صعود الأهلي لنهائي الدورى الأفريقي

فى حال صعود النادي الأهلي لدور المجموعات لدوري أبطال سوف تكون الجولة الأولى خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر القادم.


يواجه النادي الأهلي في بطولة الدورى الممتاز مباراة أمام سموحة أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر القادم بالقاهرة. 
 

يخوض النادي الأهلي ضمن منافسات دور  المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الجولة الثانية خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر
القادم 

 

يلتقي النادي الأهلي في بطولة الدورى الممتاز نظيره فريق زد أحد يومي 5 أو 6 ديسمبر المقبل بالقاهرة
 

يخوض النادي الأهلي ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الجولة الثالثة خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.


يشارك النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر بالسعودية
 

ويواجه النادي الأهلي في الدور الثاني أمام الفائز من اتحاد جدة السعودي و أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر المقبل. 


فى حالة صعود النادي الأهلي لنصف النهائي سيخوض مباراة أمام بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر المقبل. 


يخوض النادي الأهلي ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مباراة فى 
الجولة الرابعة خلال الفترة من 19 أو 20 ديسمبر القادم و تؤجل فى حال صعود الأهلي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية
 

يشارك النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري خلال الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بالإمارات. 

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