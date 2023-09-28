برلمانية: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة والإنجازات

قالت النائبة ألفت كامل عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة إنها وقعت تزكية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقالت عقب توقيع التزكية أتمنى النجاح للرئيس كي يكمل المسيرة التي بدأها ويستكمل الإنجازات التي حققها خلال المرحلة الماضية.

تزكية للمرشح المحتمل فريد زهران

و من جانبها وقعت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تزكية للمرشح المحتمل فريد زهران رئيس الحزب و قالت في تصريحات عقب التوقيع أنه يعبر عن التيار الذي ينتمي له الحزب

و أضافت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي " بمشاركة زهران يشتبك الحزب في الانتخابات الرئاسية لان اتجاهه يعبر عن الحزب

