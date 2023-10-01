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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زادت مؤخرا.. فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية

وزير البترول
وزير البترول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن لدينا البنية الأساسية لتكون مصر مركزا إقليميا حقيقا لتداول البترول والغاز، موضحا أننا سنكون العام القادم قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية المطلوبة للاستهلاك المحلي.

وخلال السطور التالية يكشف موقع صدى البلد، فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية، والتي تصل سنويا إلى 12 مليار دولار، لجلب نحو 100 مليون برميل نفط سنويا، وهو نسبة الفجوة بين الإستهلاك المطلوب وحجم الإنتاج المحلي.

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علما بأن تلك القيمة إرتفعت خلال آخر عامين نتيجة زيادة أسعار النفط عالميا، من جراء الأوضاع الجيوسياسية الواقعة خلال الفترة الأخيرة.

حيث كنا نستورد خلال عام 2021 بمتوسط 500 ألف دولار شهريا، ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية قفزت الفاتورة للضعف، ما مراعاة أن صادرات الغاز خففت من قيمة تلك الفاتورة.

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