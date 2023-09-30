لهذا السبب .. قرار من محمود علاء في الزمالك يخص أوسوريو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوف يتقدم باعتذار رسمي للجهاز الفني.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سوف يتقدم باعتذار أمام اللاعبين إلى الجهاز الفني، بعد عودة التدريبات، خاصةً بعدما حصل سوء فهم مع مدحت عبدالهادي مدرب الفريق خلال التدريبات قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية".

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.