بعد تركيا.. ظهور مفاجئ لـ حفرة عميقة يثير الرعب في دولة عربية

بعد تركيا

أثار ظهور مفاجىء لـ حفرة بعمق 60 مترا حالة من الرعب بين سكان إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة بـ المغرب.

وأفاد صاحب قطعة الأرض، التي ظهرت فيها الحفرة في منطقة "حد أولاد فرج"، أن عمق الحفرة هو 60 مترا وعرضها يتجاوز 20 مترا، مضيفا أنها تشكل خطرا على أبناء المنطقة، لافتا: “تفاجأت بوجودها صباح يوم الخميس 28 سبتمبر”.

وأوضح صاحب قطعة الأرض في حديثه لصحيفة "هسبريس" المحلية ، أن أخبر السلطات المحلية والأمنية بما حدث حيث حضر بعض المسؤولين إلى المكان، وقرروا إحاطة الحفرة بالحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.

في سياق متصل، تساءل أحد الجيران عما إذا كان ظهور الحفرة المفاجئ مرتبطا بالزلزال القوي، الذي هز المغرب قبل أيام وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، مبرزا أن المنطقة لم تشهد أبدا حفرة مماثلة.

الحفرة التي ظهرت في مدينة الجديدة بـ المغرب

ظهرت بتركيا بعد الزلزال

يذكر أنه في الـ 25 أغسطس من هذا العام، ظهرت حفرة مفاجئة في تركيا قطرها نحو 20 مترا وبعمق 15 مترا في مدينة قونيا التركية مما أثارت هذه الحفرة الأمر ذعر سكان المنطقة حيث ازدادت التساؤلات والمخاوف حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا.

وحسبما ذكرته صحيفة "يني شفق" المحلية حينها، لاحظ عمال زراعيون في حقل بطاطس في منطقة كارابينار بقونيا، ظهور حفرة عميقة، مماثلة تقريباً للحفرة الأولي التي ظهرت في أعقاب الزلزال المدمر في فبراير الماضي.

وأوضح صاحب الحقل الذي ظهرت فيه الحفرة، أنهم لاحظوا الحفرة أثناء وجودهم في الحقل لرش المبيدات، ولم يتمكّنوا من الاقتراب منها لأن المساء كان قد حلّ، مبينا: “عندما أدركنا حجمها في الصباح شعر العمّال بالقلق، فأبلغوا السلطات بالموقف لفحصها”.