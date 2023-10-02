اخبار التوك شو| السيسي: بنقول للناس ثقوا في نفسكم مش فينا.. أحمد موسى: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا تنحاز لأحد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

السيسي: بنقول للناس ثقوا في نفسكم مش فينا.. أنتم أصحاب الأمل

وجه الرئيس السيسي، رسالة للمواطنين، قائلا:" بنقول للناس ثقوا في نفسكم مش فينا.. وأنتم أصحاب الأمل".





الزراعة: الـ 4 مليون فدان توفر 100 مليون طن من المنتجات الغذائية

قال السيد القصير وزير الزراعة، أن الـ 4 مليون فدان التى تم اضافتها للرقعة الزراعية توفر من 80 لـ 100 مليون طن من المنتجات الغذائية



أحمد موسى: الرئيس السيسي يسعى إلى تغيير حياة السكان في الريف المصري

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ستنتهي خلال شهرين، مشيرا إلى أن التأخر في الانتهاء من هذه المرحلة؛ كان بسبب تدهور البنية التحتية في المناطق المستهدفة.





أحمد موسى: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا تنحاز لأحد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي مؤسسة مستقلة وحيادية ولا تنحاز لأي طرف، منوها بأنها تقوم بدورها بنزاهة وشفافية في إجراء الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الهيئة تقوم بمهمتها بكفاءة وتقوم بضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وبشكل عادل لجميع المرشحين.



أحمد موسى: غدا الشعب هيقول كلمته لدعم الرئيس السيسي

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري سيقدم كلمته غدًا الاثنين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ستكون هناك كلمة مهمة من قبل النقابات والأحزاب والشعب المصري موجهة للرئيس.





أحمد موسى: غدا احتفالات كبيرة في الميادين لدعم الرئيس السيسي

أعلن الإعلامي أحمد موسى، وجود احتفالات كبيرة غدا مؤدية للرئيس السيسي في كل ميادين مصر، معلقا "الشعب نازل يؤيد الرئيس السيسي".



السيسي: تريليون جنيه تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان، بلغت تريليون جنيه.



وزير الاتصالات: سرعة الانترنت زادت 10 أضعاف باستثمارات 100 مليار جنيه

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الشبكة المحلية "الإنترنت الثابت وخدمات المحمول".



وزير الاتصالات: الاستثمارات فى القطاع بلغت 45 مليار جنيه ونقدم 160 خدمة

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المواطن يستطيع اليوم إداء 160 خدمة عبر منصة مصر الرقمية.



%4 معدل النمو.. القصير: زراعة 9.8 مليون فدان و3 ملايين تدخل الخدمة قريبا

استعرض السيد القصير وزير الزراعة، مؤشرات قطاع الزراعة لعام 2022، لافتا إلى أن القطاع لم يتوقف خلال جائحة كورونا.