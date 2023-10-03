برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: علاقة عاطفية جديدة

برج الأسد اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.. أصحاب برج الأسد قادة بالفطرة، فهم لا يتقبلون أن يكون لهم قائد يقرر مسارهم، حيث إنه خبير فى وضع الخطط، وتوزيعها على الفريق، كل واحد حسب قدراته، كما أنه يستمتع بتعليم الآخرين المهارات المختلفة.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم 3/10/2023



وضعك المادي قد يغير مزاجك اليوم لأنك تحاول أن تقوم بعملية شراء وبحاجة إلى مراجعة ميزانيتك في نفس الوقت، فكل هذه الأمور تجعلك تشعر بالضغط والتوتر. أنت قادر على القيام بذلك ولكن بشرط الهدوء والصبر. خطط في المساء لقضاء سهرة مع الحبيب.



حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني:

إذا لم تشعر بالراحة في مجال عملك، فغيره دون أن يؤثر على دخلك المادى، ويجب أن تجد بديل له بسهولة، مع التطوير من نفسك لتخبر من حولك أنت كنت على حق.



برج الأسد حظك اليوم عاطفيا:

لا تتأثر بالعلاقة العاطفية الماضية، مع النظر إلى الأمام لعلاقة عاطفية جديدة، مع شريك حياة مستقبلى يكون لديه نفس الصفات التي تحلم بها، سواء الصفات الروحية أم الفكرية.



برج الأسد حظك اليوم صحيا:

حاول أن تقلل من التدخين بقدر الإمكان حتى تكون قادر بعد ذلك على تركها للأبد من أجل صحتك، ومارس الرياضة بشكل منتظم مع تناول طعام به العناصر المفيدة.



برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

عليك كل فترة أن تدون الإنجازات التي حققتها خلال فترة معينة من الزمن، مع محاولة تحقيق الأهداف التي لم تحققها لتشعر بالسعادة وأنك تحقق أحلامك بسهولة بدون أي معيقات.