مستوي قياسي.. الروبل الروسي ينهار أمام الدولار

انخفض الروبل الروسي متجاوزًا حاجز الـ100 روبل مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حيث تستمر تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج وتغير الميزان التجاري في التأثير على العملة.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها تداول الروبل بسعر 100 مقابل الدولار الأمريكي في 14 أغسطس.

وتعافت العملة الروسية قليلاً خلال الصباح ليتم تداولها أعلى بقليل من 99 مقابل الدولار.

كما حقق الروبل الروسي مكاسب طفيفة مقابل اليورو، بعد انخفاضه إلى مستوى منخفض بلغ 104.6.

ويعزى ضعف الروبل إلى ارتفاع الطلب وعدم كفاية المعروض من العملات الأجنبية في البلاد (بما في ذلك الطلب من المستوردين)، فضلا عن التغيرات في الميزان التجاري للبلاد.