رئيس جامعة المنصورة يتابع انتظام الدراسة في كليات الهندسة والتجارة والحقوق

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة انتظام الدراسة والمحاضرات بكافة كليات ومنشآت الجامعة بكليات بالعام الجامعى الجديد 2023/2024 حيث تفقد اليوم انتظام الدراسة و المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل بكليات الهندسة والتجارة والحقوق.

و قدم رئيس الجامعة خلال الجولة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة والعاملين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف والاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 73 متمنياً لجميع منسوبيها التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

حيث أكد أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالشباب وقد نظمت مؤتمر حكاية وطن، وذلك بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية لاستعراض أهم إنجازات الدَّولة المصرية في مختلف المجالات وأن فخامة الرئيس يولِّي التَّعليم اهتمامًا كبيرًا، خاصة مع الطفرة التي تشهدها منظومة التَّعليم العالي بمصر، من خلال دعم الجامعات القائمة، والتوسع لإنشاء جامعات جديدة تكنولوجية وأهلية، فضلًا عن عَقد شراكات لتوفير منح لأبنائنا الطلاب، وبرامج التَّمويل؛ التي تستهدف جميعها تحسين جودة التعليم.

استقبله خلال الجولة بكلية الهندسة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، وكلاء الكلية

و تفقد خلال الجولة المدرجات وقاعات التدريس والمعامل ، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات ورحب بالطلاب الجدد ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد .

كما استقبله بكلية التجارة د. طارق غلوش عميد كلية التجارة.

وتفقد خلال الجولة انتظام الدراسة بالقاعات الدراسية ومعامل المحاكاة كما تفقد الأنشطة الطلابية المختلفة الفنية، الثقافية، الرياضية، الجوالة، كما استطلع آراء الطلاب حول الدراسة بالجامعة، و دعا الطلاب الى متابعة الانجازات التى تم عرضها بمؤتمر حكاية وطن ومتابعة انجازات الدولة المصرية وما تم من طفرات خلال 10 سنوات فى مختلف القطاعات.

واستقبل رئيس الجامعة خلال جولته بكلية الحقوق الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق والسادة وكلاء الكلية.

وقد شهد التفقد اللقاء بطلاب الفرقة الأولى وأكد خلال كلمته لأبنائه الطلاب أن بداية العام الدراسى تظل فى ذاكرة كل طالب وأشار الى خطة الجامعة الاستراتيجية والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 للعمل على تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم المعرفي واكسابهم الخبرات التدريبة للمنافسة بسوق العمل المحلى والدولى

كما أكد أن جامعة المنصورة خطت خطوات كبيرة في عملية الرقمنة وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في التَّحول الرقمي وتعمل على الإعداد الرقمي لخريجي الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل. وأشار الى حصول كلية الحقوق على جائزة أفضل كلية على مستوى 10 كليات بمسابقة التميز، وحصل برنامجى الدراسات القانونية باللغة الانجليزية والفرنسية بكلية الحقوق على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول برنامجين تم اعتمادهما على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية وتميز الكلية بالمكتبة الرقمية والمحكمة الصورية لتدريب الطلاب والعيادة القانونية .



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