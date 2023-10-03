عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين بعد انهيار الروبل أمام الدولار الأمريكي

الروبل الروسي والدولار
الروبل الروسي والدولار الأمريكي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن التراجع المستمر لـ الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي ليس سببًا للقلق، واصفًا هذه المخاوف بأنها “من بقايا الماضي”.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، إن “الاهتمام المفرط بسعر صرف الروبل مقابل الدولار أمر ممكن من الناحية العاطفية، ولكنه في النهاية من بقايا الماضي”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: “علينا أن نعتاد على العيش في منطقة الروبل وألا نشعر بالاعتماد على الدولار”، موضحا أن البنك المركزي والحكومة يضمنان بشكل كامل استقرار الاقتصاد الكلي.

يأتي هذا التعليق بعد انخفاض قيمة الروبل إلى 100 روبل مقابل دولار واحد اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس.

وتعافت العملة قليلاً خلال الصباح ليتم تداولها فوق 99 دولارًا للدولار.

ويعزى ضعف الروبل إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وعدم كفاية المعروض منها في البلاد (بما في ذلك الطلب من المستوردين) والتغيرات في الميزان التجاري للبلاد.

مستوي قياسي.. الروبل الروسي ينهار أمام الدولار

رئيس الوزراء الروسي: نخطط لاستخدام الروبل على نطاق أوسع عالميًا

ويتوقع الخبراء أن العملة يمكن أن تستقر عند مستوى 95-96 مقابل الدولار في غضون شهر، وبحلول نهاية الخريف، سترتفع إلى 90.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل

الغرف التجارية تزف بشرى بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

موضوعات متعلقة

هزيمة أوكرانيا والناتو.. اعتراف أمريكي صادم بشأن الحرب

بسبب دعم أوكرانيا.. بايدن يجري مباحثات مع كبار حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية

عقوبة كبيرة.. تحذير عاجل من الموارد البشرية السعودية بشأن أموال الضمان الاجتماعي

“فوربس” تكشف عن قائمة أغني رجال أمريكا

مصرع عضو بالكونجرس الأمريكي وزوجته وطفليهما في تحطم طائرة

الفرصة الأخيرة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن السبيل الوحيد لانتصار أوكرانيا

تفاصيل لأول مرة.. الجيش الروسي يواجه الهجوم الأوكراني المضاد بالدفاع المرن

أعدادهم أكثر من اللازم.. وزيرة الداخلية البريطانية: لن نستطيع استقبال المهاجرين

ترشيحاتنا

يبقي مش هيقول حاجة.. الرئيس السيسي يمازح أمل الحناوي بسبب وزير الصحة

اشتية: من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين

وفاة امرأة.. فيروس غرب النيل يثير الذعر في أمريكا

وظائف خالية بوزارة الأوقاف.. قدم الآن

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ اعرف التوقيت الصحيح وردد 50 دعوة مستجابة

عودة فيروس كورونا.. الكونجرس الأمريكي يمدد بعض برامج التأهب للوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تخلي جيفارا عن جنسيته الكوبية؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

بعد ظهورها مع المغنى الشعبي عنبه.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة مايان السيد

بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ