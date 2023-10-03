أول تعليق من الكرملين بعد انهيار الروبل أمام الدولار الأمريكي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن التراجع المستمر لـ الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي ليس سببًا للقلق، واصفًا هذه المخاوف بأنها “من بقايا الماضي”.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، إن “الاهتمام المفرط بسعر صرف الروبل مقابل الدولار أمر ممكن من الناحية العاطفية، ولكنه في النهاية من بقايا الماضي”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: “علينا أن نعتاد على العيش في منطقة الروبل وألا نشعر بالاعتماد على الدولار”، موضحا أن البنك المركزي والحكومة يضمنان بشكل كامل استقرار الاقتصاد الكلي.

يأتي هذا التعليق بعد انخفاض قيمة الروبل إلى 100 روبل مقابل دولار واحد اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس.

وتعافت العملة قليلاً خلال الصباح ليتم تداولها فوق 99 دولارًا للدولار.

ويعزى ضعف الروبل إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وعدم كفاية المعروض منها في البلاد (بما في ذلك الطلب من المستوردين) والتغيرات في الميزان التجاري للبلاد.

ويتوقع الخبراء أن العملة يمكن أن تستقر عند مستوى 95-96 مقابل الدولار في غضون شهر، وبحلول نهاية الخريف، سترتفع إلى 90.