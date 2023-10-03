التعليم عن افتتاح أول مدرسة بالعلمين الجديدة: 28 فصلا على مساحة 7500 متر

كشف عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تفاصيل افتتاح أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة.

وقال عمرو شحاتة في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" مدرسة العلمين تعتبر المدرسة الأولى في مدينة العلمين الجديدة ".

أضاف عمرو شحاته:" تم إنشاء المدرسة على مساحة 7500 متر وتضم 28 فصل دراسي من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة".

وتابع عمرو شحاته:" دخلت المدرسة الخدمة العام الدراسي الحالي وهي صرح تعليمي كبير ومتميز وهذا الأمر نقلة نوعية في المدارس التي يتم افتتاحها هذا العام".

وأكمل عمرو شحاته :" نستقبل طلاب من رياض الأطفال ولدينا 40 طفل متقدمين للمدرسة ، والمدرسة بها غرف أنشطة حاسب آلي واقتصاد منزلي والمدرسة تضمن غرف إدارية وصالة رياضية، والمدرسة بها إمكانيات متكاملة ".