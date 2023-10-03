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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم عن افتتاح أول مدرسة بالعلمين الجديدة: 28 فصلا على مساحة 7500 متر

افتتاح مدرسة بالعلمين
افتتاح مدرسة بالعلمين

كشف عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تفاصيل افتتاح أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة.

 

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وقال عمرو شحاتة في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  مدرسة العلمين تعتبر المدرسة الأولى في مدينة العلمين الجديدة ".

أضاف عمرو شحاته:"  تم إنشاء المدرسة على مساحة 7500 متر وتضم 28 فصل دراسي من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة".

 

وتابع عمرو شحاته:" دخلت المدرسة الخدمة العام الدراسي الحالي وهي  صرح تعليمي كبير ومتميز وهذا الأمر نقلة نوعية في المدارس التي يتم افتتاحها هذا العام".

 

وأكمل عمرو شحاته :" نستقبل طلاب من رياض الأطفال ولدينا 40 طفل متقدمين للمدرسة ، والمدرسة بها غرف أنشطة حاسب آلي واقتصاد منزلي والمدرسة تضمن غرف إدارية وصالة رياضية، والمدرسة بها إمكانيات متكاملة ".

التعليم العلمين العلمين الجديدة اخبار التوك شو مدرسة

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