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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن بشرى سارة للمواطنين.. والأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. وأحمد فتوح مستمر في الزمالك بشرط التساوي مع زيزو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين


قال جمال حسين، الكاتب الصحفي، إن اجتماع الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بحضور محافظ البنك المركزي، في غاية الأهمية، لأنه تم في وجود كافة الوزراء المعنيين بمنظومة الأسعار، معقبًا: “أطراف المعادلة كلهم كانوا موجودين”.


التساوي مع زيزو.. أحمد فتوح مستمر في الزمالك بهذا الشرط


عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: " حتى يتساوى مع زيزو.. أحمد فتوح يطلب 7 أضعاف راتبه في الزمالك.

 

9 محافظات|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. ماذا سيحدث؟


كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.


بتكلفة 6.7 مليار جنيه.. إنشاء 1627 عمل صناعي للتعامل مع أخطار السيول

 

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزراة الموارد المائية والري، إن ملف التعامل مع السيول من أهم الملفات التي تحظى باهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة المصرية و وزارة الري، حيث تحتاج السيول دائمًا لاتخاذ إجراءات استباقية.

 

للرجال فقط.. لاعب الزمالك يوضح حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

 

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" دونجا عن ستوري إمام عاشور: أنا أكبر من كده".

 

‏مصر تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في غرب النيجر

 

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه، ‏مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في غرب النيجر، وتؤكد على موقفها الثابت المندد بالإرهاب في كافة صوره وأشكاله.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة المستشار حازم بدوي

 

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا، جاء فيه، أن ‏الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة المستشار حازم بدوي، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس.

 

برشلونة ومانشستر سيتي في اختبار صعب.. من سيشق طريقه للقب دوري الأبطال


‏مواجهة نارية في الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على لايبزج ‏الألماني ضمن منافسات المجموعة السابعة، ‏ويسعى النادي الإنجليزي إلى تحقيق الفوز بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، وذلك نقلا عن فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

الأمطار مستمرة| الأرصاد تبشر المواطنين عن حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل


أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات هذا الأسبوع، بدأنا نشعر تدريجيا بالأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية.


تعالي نذاكر وأفرجك شقتي| مايان السيد تتصدر التريند


مازال اسم الفنانة الشابة مايان السيد، يتصدر مؤشرات البحث “ تريند”، والكثير يتابع التصريحات الأخيرة لها، مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة “دي إم سي”.

 

الحكومة زيزو الزمالك الأرصاد طقس امام عاشور مصر

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