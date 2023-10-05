لن أرحل.. فيتوريا يحسم الجدل حول تدريب منتخب مصر

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات المدير الفني روي فيتوريا، عبر حسابه على فيسبوك.

وقال روي فيتوريا: “لن أرحل عن تدريب منتخب مصر.. عقدي حتى ٢٠٢٦.. امتلك لاعبين يساعدوني في تغيير طريقة اللعب في أي وقت”.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني استبعاد ثنائي الزمالك محمد صبحي وحسام عبد المجيد من مباراتي الجزائر وزامبيا الوديتين.



ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال شهر اكتوبر الجاري منتخبي زامبيا والجزائر وديا فى مدينة أبوظبي.



ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2024.



جاء قرار البرتغالي روي فيتوريا استبعاد ثنائي الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد صبحي حارس المرمي من وديتي زامبيا والجزائر نظرا لتراجع مستوي أداء اللاعبين خلال مباريات الزمالك الأخيرة الي جانب عدم انضباط مدافع الفارس الأبيض وتغريمه ماليا.