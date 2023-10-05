بعد استبعاده.. روي فيتوريا يوجه رسالة لـ حارس مرمى الزمالك

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، متابعيه، تصريحات روي فيتوريا ضمن استعداد المنتخب لمباراتي شهر أكتوبر الوديتين أمام زامبيا والجزائر عبر فيسبوك.

وقال روي فيتوريا “محمد صبحي حارس واعد، ونضع عليه ثقة كبيرة، وسنسعى لزيادة خبراته الدولية لأعلى درجة ممكنة”.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال شهر اكتوبر الجاري منتخبي زامبيا والجزائر وديا فى مدينة أبوظبي.



ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2024.



جاء قرار البرتغالي روي فيتوريا استبعاد ثنائي الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد صبحي حارس المرمي من وديتي زامبيا والجزائر نظرا لتراجع مستوي أداء اللاعبين خلال مباريات الزمالك الأخيرة الي جانب عدم انضباط مدافع الفارس الأبيض وتغريمه ماليا.