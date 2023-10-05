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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. كيف تحسنت أحوال المدرسين المصريين في عهد السيسي؟.. ورابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم العالمي للمعلمين| كيف تحسنت أحوال المدرسين المصريين في عهد السيسي؟
يحتفل العالم اليوم بـ اليوم العالمي للمعلم ، الذي يتم الاحتفال به يوم 5 أكتوبر من كل عام ، وبهذه المناسبة يرصد موقع صدى البلد أبرز الانجازات التي تحققت في مصر لصالح المعلمين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

بعد أول أسبوع دراسة| التعليم تصدر تعليمات عاجلة للمديريات.. تعرف عليها
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمسئولي وحدات المعلومات بالمدارس، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بما يلي :


آخر فرصة.. رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023
تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. تصدر رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 محرك البحث «جوجل».

 

لو هتحول الحق سجل.. رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023
رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. يسارع الطلاب في التحويل بين الكليات لبدء الدراسة، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد، لذا يبحث العديد من الطلاب عن رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

 

التعليم تطالب المديريات بتسجيل بيانات تابلت طلاب المرحلة الثانوية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية .

 

وزير التعليم العالي يهنئ معهد بحوث الإلكترونيات لفوزه بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لمعهد بحوث الإلكترونيات لفوزه بالمركز الأول في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة القاهرة، في فئة المشروعات كبيرة الحجم.

 

جامعة القاهرة تنظم ندوات وفعاليات بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة
تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كامل ترابها الوطنى، وللأمة كرامتها وعزتها.

 

رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يحاضر بـ حقوق عين شمس
نظم مساء أمس الأربعاء مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة حول " القوانين المنظمة لعمليتى الاستيراد والتصدير"، وذلك ضمن فاعليات سلسلة ندوات إلقاء الضوء على التشريعات الجديدة، والتي تهدف إلى التعريف بالتشريعات الجديدة في مختلف المجالات.

 

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