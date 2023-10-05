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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مطلوب سحبه من الأسواق.. الحكومة تحذر من دواء شهير| ما هو؟

دواء
دواء

أصدرت هيئة الدواء المصرية، بيانًا تدعو فيه إلى ضبط وتحريز عبوات مغشوشة ومقلدة من عقار شهير وسحبه من الأسواق.. فما القصة؟

وعادة ما تحذر هيئة الدواء المصرية، من انتشار أدوية «غير مطابقة للمواصفات» من وقت لآخر، وسط جهود حكومية لتنفيذ «حملات تفتيشية» على الصيدليات. 

وتتخوف الحكومة من احتواء سوق الدواء المصرية على أدوية غير مطابقة للمواصفات العالمية، وإذا لم تؤدِ هذه الأدوية إلى الوفاة، كما في حالة المضادات الحيوية، فإنها ستؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

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احذروا هذا الدواء 

وفقا للمنشور رقم 26 لعام 2023 الصادر عن الهيئة، فإن عقار "Osteocare Liquid 120 ML" الموجود في الأسواق المحلية والوحدات الحكومية، تم الكشف عن أن تشغيلة تابعة له وتحمل الرقم 22101055 "مغشوشة" وتم إنتاجها بواسطة شركة VITABIOTICS.

ويعتبر "Osteocare" شرابًا يستخدم كمكمل غذائي لتعزيز عمل بعض وظائف الجسم، وخاصة صحة العظام. 

وقدمت هيئة الدواء في بيانها، توضيحا حول كيفية التمييز بين العبوات الأصلية وتلك المغشوشة والمقلدة من العقار، ومن بين العلامات التمييزية شكل العبوات وتصميم الكارتون الخارجي.

وشددت الهيئة على ضرورة التبليغ في حالة وجود شكوى، حيث يُرجى التواصل مع الصيدلي للتحقق من صحة العبوة، أو الاتصال بالخط الساخن 15301، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

أدوية أخرى مغشوشة

وسبق وحذرت هيئة الدواء المصرية من دواء كحة شهير وهو عقار  "BRONCHICUM ELIXIR"، حيث أكدت الهيئة في منشور حمل رقم 22 لسنة 2023، إن التشغيلة المغشوشة تحمل رقم: CEG077 - CEG053، من إنتاج شركة سانوفي.

وبرونشيكوم إلكسير هو شراب يستخدم في حالات السعال للبالغين والأطفال أكبر من 4 سنوات، كما يعالج أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية.

وأوضحت هيئة الدواء، طرق التمييز بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلّدة من العقار، ومن بينها شكل العبوات من حيث الكارتون الخارجي، والزجاجة الداخلية، مشددة على أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.

كما حذرت الهيئة في منشور أخر حمل رقم 17 لسنة 2023، من عبوات مقلدة من مستحضر "Tavanic 500 mg tablet"، للتشغيلة رقم "CEG014"، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

ويعتبر الدواء من المضادات الحيوية التي يصفها أطباء المسالك البولية لعلاج التهاب البروستاتا، كما يستخدم أيضاً في علاج العدوى التي تصيب الجهاز التناسلي، وجرثومة المعدة.

دواء مغشوش مكمل غذائي هيئة الدواء بيان هيئة الدواء ادوية مغشوشة Osteocare

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