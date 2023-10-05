بعد سلسلة من حوادث العض.. كلب بايدن يغادر البيت الأبيض

أفادت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، بأن كلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يعد موجودًا في البيت الأبيض بعد سلسلة من حوادث العض.

وحسب شبكة “إيه بي سي”، قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات للسيدة الأولى جيل بايدن: “الرئيس والسيدة الأولى يهتمان بشدة بسلامة أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض وأولئك الذين يحمونهم كل يوم”.

وأضافت: “إنهم يظلون ممتنين لصبر ودعم جهاز الخدمة السرية الأمريكية وجميع المعنيين، بينما يواصلون العمل من أجل إيجاد الحلول. الكلب ليس موجودًا حاليًا في حرم البيت الأبيض بينما يتم تقييم الخطوات التالية”.

جاء هذا البيان بعد ساعات فقط من إعلان صحيفة “ديلي ميل” أن كلب بايدن عض عضو بالخدمة السرية في البيت الأبيض في 13 سبتمبر.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” ما أسمته صورًا حصرية للحادث التقطها سائح.

وردا على سؤال حول الصور خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أحالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير الأسئلة إلى الخدمة السرية أو مكتب السيدة الأولى.