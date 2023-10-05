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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس 6 أكتوبر.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة الموافق 6 أكتوبر، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

الأرصاد توضح الظواهر الجوية في 6 أكتوبر

أما عن الظواهر الجوية، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع توقعات بأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

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وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 31 23
العاصمة الإدارية 31 23
6 أكتوبر 32 23
بنهــــا 30 23
دمنهور 29 22
وادي النطرون 31 23
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 30 23
الزقازيق 30 23
شبين الكوم 31 23
طنطا 30 23
دمياط 29 22
بورسعيد 29 24
الإسماعيلية 32 22
السويس 33 22
العريش 30 22
رفح 28 22
رأس سدر 32 23
نخل 30 20
كاترين 28 17
الطور 31 23
طابا 30 24
شرم الشيخ 35 25
الإسكندرية 28 22
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 26 22
السلوم 28 20
سيوة 29 20
رأس غارب 33 23
الغردقة 35 25
سفاجا 34 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 36 25
حلايب 33 26
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 32 25
الفيوم 32 23
بني سويف 32 22
المنيا 32 23
أسيوط 33 22
سوهاج 35 23
قنا 39 24
الأقصر 40 25
أسوان 41 25
الوادى الجديد 37 23
أبوسمبل 40 25
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجمعة الظواهر الجوية درجات الحرارة

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