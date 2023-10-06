قندوسي يسجل ثاني أهداف سيراميكا كليوباترا في شباك فاركو

أضاف الجزائري أحمد قندوسي ثاني أهداف فريق سيراميكا كليوباترا في شباك فاركو في المباراة المقامة حاليا في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

بدأ لقاء فريق سيراميكا كليوباترا وفاركو بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حرب 6 أكتوبر.

اعتمد لاعبو سيراميكا كليوباترا على الضغط المتقدم على نظيره فاركو في اللحظات الأولى من عمر اللقاء.

سدد عمر جمال مهاجم فريق فاركو كرة مزدوجة تمر من دفاعات سيراميكا كليوباترا إلى خط التماس.

ومرر صديق ايجولا كرة ماكرة تصل إلى جون ايبوكا لينفرد بحارس فاركو ويسكنها الشباك محرزا الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا.

وتلقي الجزائري أحمد قندوسي تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء سددها فى باك سعيد شيكا وأحرز الهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام .

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق اجولا - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.