الزمالك يبحث عن فوزه الأول في الدوري أمام البنك الأهلي.. الليلة

مباريات اليوم

يخوض فريق الزمالك مباراة قوية في السابعة مساء اليوم السبت، عندما يحل ضيفا على البنك الأهلي باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد نقطتين من تعادلين أمام بيراميدز والمقاولون العرب

ويحتل البنك الأهلي المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما خسر أما كل من من طلائع الجيش وبيراميدز.

ويسعى الزمالك أمام البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول له في الموسم الحالي، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا، وتعويض التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من، ممحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما وأحمد زكي للإصابة ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية ومحمد طارق وسامسون أكينيولا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

محمد عواد و محمد صبحي وحمزة المثلوثي و عمر جابر و محمود علاء و محمد عبد الغني و حسام عبد المجيد و مصطفى الزناري وأحمد فتوح و حاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" و أحمد سيد "زيزو" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وناصر منسي وسيف الجزيري .

ويسعى البنك الأهلي أيضا، لتحقيق الفوز في الأول له اليوم للابتعاد عن المركز الأخير بجدول الدوري.

قائمة البنك الأهلي لمواجهة الزمالك

محمد أبوجبل و أحمد صبحي وأيمن أشرف و اسحاقو يعقوبو و أمير مدحت وسعيد سيمبوري و معاذ الحناوي و محمد بسيوني ومحمد فتحي وأحمد النادرى وسيرجى اكا ومحمود سيد و أحمد مدبولى وأحمد سعيد و محمد عبد اللطيف جريندو و إبراهيم حسن و أحمد ياسر وكريم بامبو ومحمود قاعود و أسامة فيصل.