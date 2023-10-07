الثنائي المثالي.. صفحة الدوري الأفريقي تتغزل في لاعبي الأهلي

أشادت الصفحة الرسمية الدوري الافريقي، بلاعبي الأهلي علي معلول ومحمد عبد المنعم، ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت: "الثنائي المثالي، أحدهما بعرضية دقيقة والآخر برأسية لا يمكن إيقافها".

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب سانت جورج الأثيوبي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت عصر اليوم الجمعة بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.