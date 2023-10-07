فضيحة عسكرية إسرائيلية.. عمرو أديب يعلق على الطوفان الفلسطيني

علق الإعلامي عمرو أديب، على طوفان الأقصى بعد الضرب الجوي على إسرائيل عبر حسابه على موقع أكس “تويتر” سابقا.

‏وكتب عمرو أديب: "باقل الإمكانيات تمت إهانة الجيش (الجبار) يارب سلم يارب احفظ أهلنا فى فلسطين حالة صدمة فى إسرائيل. هو جيش موعود بالصدمات. فضيحه عسكرية إسرائيلية ونصر مدوي فلسطينى".

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.