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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع تروج لمسلسلها الجديد صوت وصورة

حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تروج فيه إلى مسلسلها الجديد "صوت وصورة" والذى من المقرر أن يعرض فى 14 أكتوبر الحالى.

وعلقت حنان مطاوع قائلة : يا مسهل يا رب، العرض 14 أكتوبر إن شاء الله.

و أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن حماسها الشديد لعرض مسلسلها “صور وصورة”، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة dmc؛ لتخوض به منافسة مسلسلات الـ"أوف سيزون".

وقالت “حنان” في تصريحات صحفية، إن المسلسل أحداثه جديدة وشيقة، ومليء بالإثارة والتشويق، ويناقش موضوعا جديدا عن الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل، والعمل يتضمن 30 حلقة.

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حنان مطاوع 

وأكدت حنان، أنها سعيدة بالتعاون مع شركة أروما، ووصفتها بأنها شركة محترمة تنتقي أعمالها، وسبق وتعاونت معها في حكاية “أمل حياتي”، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها، مشيرة إلى أنها استمتعت بالتعاون مع فريق عمل المسلسل من المؤلف سليمان عبد المالك، والمخرج محمود عبد التواب الذي تتنبأ له أنه سيكون من كبار المخرجين خلال الفترة المقبلة، والفنانين المشاركين في العمل جميعهم، متمنية أن العمل ينال إعجاب جمهورها.

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

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