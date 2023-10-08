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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يسجل هدفين.. ليفربول يتقدم 2-1 على برايتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تقدم فريق ليفربول على نظيره برايتون، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، على ملعب فالمر، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد برايتون.

وسجل فريق برايتون الهدف الأول في اللقاء عن طريق سيمون أدينجرا في الدقيقة ٢٠.

بينما جاء هدفي ليفربول عن طريق الدولي المصري محمد صلاح في الدقائق ٤٠، ٤٥ والأخير من ركلة جزاء.

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تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون 
الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - هارفي  إليوت 
الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز .

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، ويحل برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي برايتون صلاح

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