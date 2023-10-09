تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

تستعد الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص للإعلان عن تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع، خلال ساعات من الآن، وذلك بعد اجتماع سابق الأربعاء الماضي تم الإعلان فيه عن إطلاق المبادرة منتصف الأسبوع الحالي.

وقالت الحكومة في بيان لها الأسبوع الماضي، إنها رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء لعقد اجتماع عاجل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.

9 سلع غذائية

من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعلن اليوم تفاصيل مبادرة خفض الأسعار والتي تشمل تسع سلع غذائية.

أسعار السلع الغذائية

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تكليف من الرئيس السيسي للحكومة مفاده «الأسعار الأسعار الأسعار»، مؤكدا أن هناك إجراءات سوف نسمعها من رئيس الوزراء اليوم جميعها لصالح المواطن.

تراجع أسعار السكر

وكشف أحمد موسى عن تراجع أسعار بعض السلع، على سبيل الذكر لا الحصر، السكر الذي انخفض 8 جنيهات، واليوم ينخفض 3 جنيهات إضافية ليكون إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا، إلى جانب سلع أخرى، موضحا أن الدولة لن تفرض تسعيرًا جبريًا لأن الحديث عن سوق حر، ولكن الاتفاق على تحديد سعر السلع لا يزيد عنها.

يذكر أن رئيس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

وقال مدبولي في بيان الحكومة حينها : "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".

أسعار السلع الغذائية

واستعرضت الحكومة خلال اجتماعها مع القطاع الخاص مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان هذا الأسبوع عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

غير مقبول

من جانبه قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع الأسعار مسبب ومبرر ولكنه غير مقبول ، مؤكدا أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء مع العديد من المسؤولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع أسعار السلع.

انخفاض أسعار السلع

وأوضح عز وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ل، أنه سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع الحالي بشكل يشعر به المواطن وتشمل سكر أرز مكرونة فول، زيت، جبنة بيضاء وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.

وكشف عز أن أسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية وسيتم توفيرها في كل المحال ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض.