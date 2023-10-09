عاجل| 50 ألف إسرائيلي عالقين في الخارج بسبب توقف رحلات الطيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأثنين، أن هناك حوالي 50 ألف إسرائيلي غير قادرين على العودة لـ إسرائيل بسبب توقف الرحلات الجوية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، أن 42 شركة طيران أمريكية وكندية علقت عملياتها الجوية إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي وأجلت موظفيها من هناك.

كما أعلنت شركة طيران كندا أنها ألغت جميع رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارًا من يوم الأحد، لتنضم بذلك إلى عدد من شركات الطيران الدولية الأخرى التي علقت رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شركة الطيران الكندية، إنها ستقوم بتعديل رحلاتها وخططها بينما تراقب الوضع في إسرائيل، وسيُسمح للمسافرين الذين يسافرون من وإلى تل أبيب بإجراء تغييرات على خططهم وطلب استرداد الأموال.

ولدى شركة طيران كندا حاليًا 10 رحلات أسبوعية مخططة للمغادرة من كندا إلى تل أبيب يوميًا و3 مرات في الأسبوع من مونتريال.